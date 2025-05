Secretaria de Estado da Fazenda divulga edital para seleção de vagas de estágio

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) está com o Edital nº 01/2025 aberto e destinado à seleção de vagas de estágio para estudantes de nível superior. O processo seletivo busca a formação de cadastro reserva para a realização de atividades na sede da instituição e demais unidades vinculadas.

O edital está disponível no site www.sefaz.se.gov.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio pelo email gestaodepessoas@fazenda.gov.br. Podem participar do processo seletivo estudantes das áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Economia e Estatística, Engenharia, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade), Secretariado Executivo e Tecnologia da Informação.

Para a seleção, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior e cursando a partir do 4º período. A bolsa estágio ofertada é no valor de R$ 600,00, com adição de vale-transporte diário no valor de R$ 9,00.

No processo de inscrição, os interessados devem preencher a ficha disponibilizada junto ao edital e enviar os documentos solicitados exclusivamente no formato PDF. Os candidatos selecionados têm o prazo de um ano para serem convocados. Do total de vagas, 10% serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 50% reservadas para o público feminino.

