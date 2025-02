SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE INFORMA ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES NO PERÍODO DE CARNAVAL

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa as alterações no horário de funcionamento das unidades durante o período de Carnaval. As alterações não se aplicam às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como as unidades hospitalares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

Assim como o Centro Administrativo da Saúde, o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi) não funcionarão nos dias 3, 4 e 5 de março, retornando suas atividades na quinta-feira, 6 de março.

Já o Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) estará fechado nos dias 3, 4 e 5 de março devido ao Carnaval. Além disso, nos dias 6, 7 e 10 de março, o serviço permanecerá fechado para a realização do lançamento do Opera Sergipe. Enquanto que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) funcionará normalmente.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), terá o horário de funcionamento alterado durante o período de Carnaval, mas a liberação de todos os hemocomponentes para rede hospitalar estadual acontecem normalmente. Na sexta-feira, 28, o funcionamento terá horário normal, das 7h30 às 17h. No sábado, 1º, o hemocentro não terá expediente. Na segunda-feira, 3, o setor de coleta de doação de sangue terá atendimento das 7h às 11h. Já na terça-feira, 4, o Hemose estará fechado e o atendimento será retomado na quarta-feira, 5, das 13h às 17h.

