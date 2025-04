Secretaria de Estado da Saúde promove campanha de adoção de pets

Ação acontece neste sábado (5) e cerca de 30 animais estarão aptos para adoção

Com o objetivo de incentivar a adoção consciente e promover o acolhimento responsável de animais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Proteção Animal (Diproan), em parceria com o RioMar Aracaju, realiza uma campanha especial neste sábado, dia 5, das 16h às 20h, no Piso L2, ao lado da Camicado.

A campanha conta com a participação de protetores independentes, da UFS e da ONG Coração de Quatro Patinhas (@coracaodequatropatinhas), além do apoio da Atalaia Rações, Quatree e Livraria Leitura. Serão disponibilizados aproximadamente 31 animais, entre cães e gatos, aptos para adoção. Os adultos e jovens já estão castrados e vermifugados, enquanto os filhotes necessitarão de reforço na vermifugação pós-adoção.

A iniciativa, que visa sensibilizar a população sobre a importância do bem-estar animal e garantir que os pets recebam os cuidados necessários, vai proporcionar aos visitantes momentos de lazer com área de jogos e premiações, distribuição de brindes como baldes de armazenamento de ração, amostra grátis de petiscos pet, potes para água e ração para os pets, além do momento Papo Animal com os voluntários e representantes de ONGs informando e orientando sobre adoção responsável e indicação de veterinários parceiros.

Eventos como este são fundamentais para dar visibilidade ao trabalho dos protetores de animais e das ONGs, que dedicam recursos próprios para resgatar e cuidar de animais em situação de abandono. Com abrigos frequentemente superlotados, essas campanhas incentivam a adoção e possibilitam novos resgates, ampliando o ciclo de cuidado e proteção animal.

A adoção consciente é um passo essencial para reduzir o abandono e o sofrimento animal, promovendo uma convivência harmoniosa e responsável entre humanos e seus companheiros de quatro patas. Participe e faça a diferença na vida de um animal!

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages