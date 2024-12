Secretaria do Meio Ambiente disponibiliza formulários para solicitação de pesquisas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Diretoria de Gestão e Meio Ambiente, implementou formulários para o controle das solicitações de visitação e pesquisas científicas realizadas em Unidades de Conservação Estaduais (UCs).

A comunidade acadêmica e civil pode acessar o site da Semac e encontrar, na aba ‘Portal do Meio Ambiente de Sergipe’, os formulários de solicitação de visita e pesquisa nas Unidades de Conservação Estaduais, além do formulário de avaliação e sugestão para melhorias dos serviços prestados.

Para a gerente de Áreas Protegidas e Florestas, Valdelice Barreto, os formulários irão possibilitar mais agilidade no recebimento e nas respostas das demandas solicitadas pela população. “Essas novas ferramentas irão trazer mais agilidade no fornecimento das autorizações de visitação e de pesquisa científica realizadas nas áreas protegidas do Governo de Sergipe”, afirmou.

Unidades

Sergipe possui seis UCs administradas pelo Estado. São elas: Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu (Aracaju), APA Litoral Sul (localizada entre Estância, Itaporanga d’Ajuda, Santa Luzia do Itanhi e Indiaroba), Arie Mata do Cipó (Siriri), Mona Grota do Angico (localizada entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco), Parque Estadual Marituba (localizado entre Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco (Capela).

Foto: Ascom Semac