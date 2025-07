Secretaria de Estado do Meio Ambiente leva projeto Dialogar para crianças em Pirambu

Ação acontece no próximo dia 9, no Clubinho das Tartarugas, em parceria com o Projeto Tamar

A programação de férias das crianças ganhou uma nova atração que une atividades lúdicas e aprendizado socioambiental. Das 14h às 16h da próxima quarta-feira, dia 9, no Clubinho das Tartarugas, em Pirambu (SE), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), disponibilizará atividades gratuitas do Programa Dialogar. A ação é feita em parceria com o Projeto Tamar e contará com a apresentação teatral “Guardiões do Meio Ambiente”, distribuição de mudas de hortaliças e presença da Unidade Móvel de Educação Ambiental da Semac.

O programa leva atividades educativas para públicos diversos, criando espaços de diálogo sobre o meio ambiente ao estimular a consciência ecológica, promovendo hábitos sustentáveis. A proposta é engajar a população na construção da ecocidadania, incentivando práticas como o plantio de árvores, a preservação das áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável em Sergipe.

Educação ambiental

O Dialogar foi criado para visitar os municípios sergipanos, levando informação, serviços e atividades lúdicas que aproximam a população de temas ambientais. O programa já realizou diversas outras atividades desde que foi criado, como em Boquim, no dia 4 junho deste ano, e no Riomar Shopping, em Aracaju, no último dia 3, sensibilizando crianças, jovens e adultos sobre os desafios das mudanças climáticas, o uso consciente dos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.

Serviço

O quê: Ação de educação ambiental do Programa Dialogar

Quando: quarta-feira, 9 de julho de 2025

Horário: 14h às 16h

Onde: Clubinho das Tartarugas, Projeto Tamar, Pirambu(SE)

