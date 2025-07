SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DIVULGA EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), divulgou nesta quinta-feira, 3, o edital do processo seletivo para contratação de estagiários dos cursos de Administração, Direito, Engenharia de Produção, Estatística, Psicologia e Técnico de Informática, na modalidade de estágio não obrigatório.

O edital disponibiliza um total de 10 vagas, sendo 9 para ampla concorrência (AC) e 1 reservada para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente e o convênio entre a Seteem e a UFS. A carga horária semanal para todos os estagiários será de 20 horas. Para se inscrever, os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de graduação da UFS, não ser formando(a) ou concluinte no semestre de ingresso, e ter disponibilidade para a carga horária exigida.

O estágio terá duração de 12 meses, prorrogável por igual período, mediante interesse de ambas as partes e avaliação de desempenho. Os estagiários receberão uma bolsa-estágio mensal no valor de R$ 600,00 e auxílio-transporte diário de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de julho. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail estagio.selecao@seteem.se.gov.br.

Confira mais detalhes no edital.

Foto: Ascom Seteem