Secretaria de Estado do Turismo apoia realização da 26ª Copa Brasil de Kart

A 26ª Copa Brasil de Kart chega a Aracaju pela segunda vez e promete agitar o Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia. Com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o evento acontecerá de 23 de julho a 2 de agosto e vai reunir cerca de 300 pilotos de todo o país, inclusive, competidores estreantes. Enquanto não foi dada a largada para a competição, nesta quarta-feira, 16, mecânicos e pilotos testam as máquinas nos boxes, demonstrando o clima de animação e a expectativa para o início do evento. A vinda dos competidores promove o impulsionamento do turismo esportivo no estado, que movimenta a cadeia produtiva do setor, incrementando a economia sergipana.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enalteceu o fato de a Copa Brasil de Kart 2025 acontecer na capital sergipana. Ele considera uma grande oportunidade para fortalecer o turismo no estado ao colocar Sergipe no mapa das grandes competições nacionais esportivas. “O esporte aliado ao turismo é uma forma de promoção do destino, e isso é fundamental para movimentar a cadeia produtiva do setor, gerando emprego e renda”, ressaltou.

A competição é considerada uma das mais tradicionais do calendário nacional do automobilismo de base, com corridas classificatórias e finais em múltiplas categorias. As disputas pelo Grupo 1 serão realizadas entre os dias 23 e 27 de julho, nas categorias Mirim, Cadete, F4 (aberta para pilotos com filiação PNK), F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior / 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior, Shifter SS, OK N Júnior (antiga Júnior) e OK N (antiga Graduado). Já o Grupo 2, cujas provas ocorrerão entre 29 de julho e 2 de agosto, tem as categorias Mini, Novato, Sênior AM X30 (antiga Sênior AM), Sênior Pro X30 (antiga Sênior Pro), F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

Para o organizador do evento, Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, a escolha de Aracaju para a competição representa um marco na descentralização do kartismo brasileiro. Segundo ele, o apoio da gestão estadual foi fundamental para garantir segurança e infraestrutura adequada para os pilotos e equipes, além de promover o turismo sergipano com a chegada de várias pessoas de outros estados. “É uma disputa muito grande das federações para realizar um evento desse porte, e a gente comemora por ser aqui, em Aracaju, até porque reflete positivamente ao movimentar a economia, a exemplo dos hotéis, restaurantes, bares, assim como a geração de emprego direto, pois temos 70 pessoas para trabalhar durante esse período, todas daqui de Aracaju”, explicou.

Kennedy Fonseca enfatizou, ainda, que os vendedores informais também terão a oportunidade de renda extra, assim como haverá uma movimentação a mais no segmento de combustível. “Só de gasolina, por exemplo, comprei 5 mil litros de uma vez só. Então, veja o tamanho desse evento. Agradecemos ao Governo do Estado por ter colaborado para que a gente pudesse montar essa estrutura, uma estrutura muito grande”, sublinhou.

Competidores

A diversidade de sotaques nos boxes dá o tom da grande festa da 26ª Copa Brasil de Kart 2025, em Aracaju. Entre os competidores, está Alex Grigoletto, de São Paulo, que já veio a Sergipe. Ele está empolgado não só com a competição, mas, também, para conhecer mais Aracaju. “Vou correr na F4 Super Sênior e aproveitar também o período que estarei aqui para conhecer mais a cidade, porque, da outra vez em que estive aqui, o tempo foi mais curto. Ontem mesmo, já deu para aproveitar um pouco aqui, na Orla da Atalaia, e, administrando o tempo, vai dar para conhecer alguns pontos turísticos também”, afirmou.

Estreante e também empolgado, Igor Ohpis, de 9 anos, de Araucária, município do Paraná, veio com o pai, Rafael Ohpis, e revelou que está muito feliz. “Estou achando tudo muito legal. Tô animado para correr e ganhar”, avisou. O pai dele elogiou a estrutura da pista, assim como o clima sergipano, e contou que vai aproveitar para passear na cidade. “Cheguei ontem de madrugada, pois vim de caminhão com dois mecânicos. Já o Igor, veio de motorhome com o amiguinho que compete na mesma categoria, o Augusto Nogueira, e a família dele”, explicou.

Romeo Ferrante, também de São Paulo, que vai competir na categoria Mirim, também já esteve em Sergipe. Ele veio com os pais, José Romeu e Lívia Ferrante, e com os irmãos Bianca e Renato, e já tem torcida garantida. “Da outra vez em que estive aqui, foi bem rápido. Mas, desta vez, será bem melhor, porque teremos mais tempo entre treino e tempo livre para passear. Aracaju é uma cidade maravilhosa! As pessoas são muito simpáticas, agradáveis, atenciosas”, elogiou Lívia.

De São Carlos, cidade de São Paulo, Rogério Luiz Nogueira, pai do piloto Augusto Nogueira, de 8 anos, trouxe também a esposa e a filha para prestigiarem a competição. Inclusive, é a estreia deles em Sergipe. Eles percorreram quase 3 mil quilômetros de motorhome até chegar a Aracaju. “É a primeira vez que viemos a Sergipe, e estamos impressionados com a estrutura do kartódromo e da cidade. Inclusive, também planejamos aproveitar mais do que as corridas. Queremos conhecer as praias, aproveitar para curtir a Vila do Forró e também provar da gastronomia sergipana”, revelou.

Competição

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a edição da Copa Brasil de Kart em Aracaju está sendo realizada em parceria com a Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e tem o patrocínio do Banco BRB. A entrada para o evento é franca. Os treinos podem ser assistidos a partir do dia 17 de julho, quinta-feira, das 8h às 17h30. Já a competição será iniciada no dia 23, das 7h às 17h30, até o dia 2 de agosto.

Foto: Autimira Menezes/Setur