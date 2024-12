Secretaria de Estado do Turismo apoia realização do Sergipe Trail Run

No próximo domingo, 15, acontece a quarta edição do Sergipe Trail Run (STR), corrida de trilha que se destaca por ser realizada em contato com a natureza. No percurso há desafios como ladeiras, declives, subidas íngremes e represas, em uma oportunidade para atletas profissionais e amadores da modalidade superarem os próprios limites. O evento tem apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Com concentração em frente ao Cemitério Colina da Saudade, no Conjunto Santa Lúcia, bairro Jabotiana, em Aracaju, a corrida tem largada às 7h. O percurso será por trás do cemitério, passando pelo Aloque, Povoado Várzea Grande, que é parte de São Cristóvão, chegando ao Povoado Caixa D’água da Cabrita, com retorno ao mesmo local da largada. A corrida se divide em duas categorias: trilha curta (8 km) e trilha média (15 km).

Participam aproximadamente 600 atletas de nove estados, a partir dos 16 anos – a média de idade dos competidores é de 45 anos. Boa parte dos atletas nesta edição vieram dos estados da Bahia e Alagoas. E em todas as edições, inclusive nesta, há a participação também de estrangeiros.

Segundo Márcio Luiz Machado Santos, organizador e realizador do evento, a Sergipe Trail Run é uma prova bem diferente das corridas de pista, sendo a única em trilha do estado, o que muda a rotina dos corredores de rua. Ele ressaltou também o apoio do Governo do Estado por meio da Setur. “É muito importante ter essa parceria para realizar um evento de tal magnitude, pois teremos muita gente de fora. Será uma grande oportunidade para divulgar Sergipe”, disse.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou que a contribuição do Governo de Sergipe é fundamental para a realização da corrida no apoio logístico e na divulgação. Além disso, contribui para movimentar a economia local e promover as belezas naturais, colocando o estado no mapa do turismo esportivo. “O apoio do governo neste evento é essencial para impulsionar o turismo esportivo, que tem se consolidado em diversas modalidades, a exemplo do Ironman 70.3 realizado pela primeira vez em Aracaju, além de valorizar nossas riquezas naturais e divulgar o destino Sergipe”, afirmou.

Foto: Divulgação Sergipe Trail Run