Secretaria de Estado do Turismo promove destino Sergipe na 4ª Festur Alagoas

Em continuidade à estratégia de promover Sergipe em feiras e eventos de destaque no calendário nacional, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), irá participar pela primeira vez da Festur Alagoas. Programada para acontecer nesta sexta-feira, 29, e sábado, 30, a quarta edição da feira, considerada uma das principais do Nordeste, será realizada em Maceió/AL. O objetivo é fortalecer o turismo sergipano como vetor de desenvolvimento econômico e social.

O evento é voltado exclusivamente para o público business to business (B2B), direcionado a profissionais do setor de turismo com o objetivo de gerar negócios, ampliar networking e promover parcerias comerciais entre operadoras, agências de viagens, hotéis e demais prestadores de serviços, fomentando novos negócios e fortalecendo a cadeia do turismo no Nordeste. Com a expectativa de reunir aproximadamente mil profissionais do setor, entre expositores e agentes de viagens, a 4ª edição da Festur Alagoas se apresenta como uma das principais vitrines do mercado turístico em 2025.

Sergipe, por sua vez, marcará presença na feira com um estande próprio, apresentando os atrativos turísticos, roteiros integrados e produtos que reforçam a diversidade cultural do estado, a exemplo de licores, cachaças e castanhas de caju, que serão oferecidos para degustação dos visitantes. Além disso, haverá distribuição de material promocional.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a participação de Sergipe no evento representa mais uma oportunidade de inserção do estado em um circuito competitivo de promoção de destinos, e possibilita atrair mais turistas para o estado, fortalecendo o turismo regional. “A Festur é uma vitrine essencial para mostrar que Sergipe está preparado para receber visitantes com uma infraestrutura consolidada, além de possuir atrativos que vão do litoral às cidades históricas. Assim, a nossa participação na Festur amplia a visibilidade e fortalece a marca Sergipe como destino turístico”, destacou.

Para a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, o fato de Sergipe participar pela primeira vez da Festur Alagoas é um passo essencial do Governo do Estado na promoção regional do destino. O evento, que reúne tantos profissionais do setor do Nordeste, vem ganhando força ao longo das edições, o que atrai a visibilidade do destino no mercado regional. “Essa ação é fruto do planejamento estratégico do governo em promover o destino nos estados vizinhos, em um raio de 600 quilômetros, participando de feiras e eventos, o que potencializa a força de Sergipe no turismo regional”, avaliou.

Neste sentido, a reativação da Empresa Sergipana de Turismo tem o objetivo de compartilhar responsabilidades com a Setur na promoção do destino Sergipe. Segundo o diretor-presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, uma das estratégias deste trabalho é a presença do estado nas feiras como a Festur, importantes catalisadores de negócios e oportunidades. “Com essa parceria, estamos levando Sergipe a outros espaços e a novas perspectivas de empreendedorismo no setor turístico”, enfatizou.

Foto: Manuela Miniguini/ME