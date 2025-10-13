Secretária de Itabaiana fica ferida após carro capotar em povoado

No início da noite deste domingo (12), a secretária de Desenvolvimento Social de Itabaiana, Osanir Costa, foi vitima um acidente de carro no povoado Queimadas, em Itabaiana.

A secretaria Osanir Costa é irmã do prefeito Valmir de Francisquinho.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar são de que os agentes fizeram o resgate da vítima. Ele ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estava consciente e relatando dores no corpo.

Em seguida, a secretária foi encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana.

O prefeito Valmir de Francisquinho agradeceu pelas mensagens de apoio da população em suas redes sociais. “No início da noite deste domingo, 12 de outubro, minha irmã Osana Costa sofreu um acidente quando retornava da procissão do povoado Pé do Veado. Graças a Deus e à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela está bem, consciente e já foi socorrida. Agradeço de coração pelas mensagens de carinho e orações de todos”, escreveu o gestor.

Foto: CBMSE