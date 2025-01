Verão: Secretaria de Meio Ambiente dá dicas de cuidados com Pets

Com a chegada do verão e suas altas temperaturas, é fundamental redobrar a atenção à saúde e ao bem-estar dos animais de estimação. Pensando nisso, a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) preparou dicas essenciais para proteger os bichinhos nos dias mais quentes. Confira as orientações para garantir que seu pet se sinta confortável e seguro durante a estação mais quente do ano:

Água fresca sempre: Mantenha à disposição água limpa e fresca para seu pet, além de oferecer cubos de gelo em dias extremamente quentes.

Evite a exposição ao sol forte: Durante o verão, os passeios devem ser feitos apenas nos horários mais frescos, como de manhã cedo ou no final da tarde, para proteger as patinhas e evitar problemas de saúde.

Protetor solar é importante!: Animais com pelagem clara ou pele exposta precisam de proteção solar. Use produtos específicos para pets e evite queimaduras.

Pelagem em dia: A tosa e as escovações regulares ajudam a manter a pelagem dos pets confortável, além de evitar o acúmulo de calor.

Proteção contra parasitas: O calor aumenta a proliferação de parasitas como pulgas e carrapatos, por isso é essencial manter a proteção com antiparasitários e conferir periodicamente o animal.

A veterinária da Sema, Carollyne Costa, alerta: “Fique atento aos sinais de insolação, como respiração ofegante, fraqueza ou desorientação. Caso perceba esses sintomas, procure um veterinário imediatamente”. E lembre-se: No verão, esses cuidados fazem toda a diferença para a saúde e felicidade dos nossos companheiros.

Fonte e foto Ascom/Sema