Secretaria do Meio Ambiente abre vagas de estágio para estudantes de jornalismo

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação Social, abre seleção para reposição de duas vagas de estágio para alunos do curso de Jornalismo. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, a serem desempenhadas no turno da manhã ou da tarde, com remuneração de R$800,00.

Para se candidatarem, os estudantes devem cursar obrigatoriamente entre o 4° e 7° período. Os interessados precisam enviar e-mail com o título “SELEÇÃO JORNALISMO” para o endereço midia.sema@gmail.com até o dia 5 de dezembro. O processo seletivo é composto por prova prática, bem como análise curricular, devendo o participante enviar currículo e histórico acadêmico em anexo. A data de realização da prova prática será informada posteriormente por e-mail aos candidatos que enviarem currículo até o prazo especificado.

A duração do estágio é de 12 meses conforme manutenção do vínculo acadêmico.