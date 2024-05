SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE INFORMA QUE CHUVAS EM SERGIPE SERÃO MAIS VOLUMOSAS NO INÍCIO DE JUNHO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) divulgou um boletim nesta quinta-feira, 30, indicando que as chuvas em Sergipe serão mais volumosas no início de junho. A maior incidência de precipitações deve ocorrer entre os dias 3 e 8 de junho.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, diante da análise da anomalia de precipitação do modelo europeu, para além do período de chuvas mais volumosas, há também a possibilidade de ventos fortes atingirem o estado. “Essa condição ocorre devido a atuação de sistemas meteorológicos, além dos oceanos estarem aquecidos, favorecendo as chuvas expressivas no estado de Sergipe”, frisou.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. A previsão do tempo para os próximos dias pode ser acessada no site: simese.se.gov.br. A secretaria também divulga o boletim com a análise semanal do tempo, disponível aqui.

Foto: Erick O’Hara