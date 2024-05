Secretaria do Trabalho abre inscrições para curso de comidas típicas juninas

Serão 150 vagas distribuídas em 10 turmas, com aulas nos períodos da tarde e da noite

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) está com inscrições abertas para o curso de comidas típicas juninas. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira, 13, e seguem até a próxima sexta-feira, 17, das 8h às 12h, na sede da secretaria localizada na Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José, em Aracaju. O curso, idealizado pela diretoria de Economia Solidária da Setem, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oferecerá 150 vagas, distribuídas em 10 turmas.

De acordo com a chefe da Diretoria de Economia Solidária da Seteem, Elayne Araújo, é a primeira vez que o curso é oferecido, e ele foi pensado de forma estratégica para o período festivo que se aproxima. A cada semana vai acontecer uma nova turma, sendo 10 ao todo, com 15 vagas cada. As aulas acontecerão a partir do dia 20 de maio, com turmas à tarde e à noite.

“Mais uma ação do programa de governo ‘Qualifica Sergipe’, no qual vamos ter a oportunidade de capacitar mais 150 pessoas. Cada curso dura uma semana com carga horária de 20 horas. O objetivo é aprimorar ainda mais as técnicas e as habilidades no preparo das comidas típicas das Festas Juninas, buscando promover geração de emprego e renda para os sergipanos”, ressaltou Elayne.

As aulas acontecerão no estacionamento do Senac, na rua Vila Cristina, nº 81. O curso à tarde acontece das 13h às 17h, e noturno das 18h às 22h. Os interessados em participar devem ter no mínimo 16 anos de idade e Ensino Fundamental com pelo menos o 6º ano completo. No ato da inscrição é preciso apresentar cópias legíveis dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade).

Capacitação profissional

O ‘Qualifica Sergipe’ é mais um dos programas do Governo do Estado que visam impulsionar a empregabilidade a partir da capacitação profissional dos sergipanos. Por meio de parcerias com o Senac e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), as carretas sala de aula chegam até os municípios levando cursos profissionalizantes com carga horária de até 160h.

Até o momento, 20 municípios já receberam as capacitações, com 1.063 pessoas beneficiadas – entre turmas em andamento e concluídas. Só para 2024, seis mil vagas de qualificação foram contratadas pelo governo.

Foto: Ascom Seteem