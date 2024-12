SECRETARIA DO TRABALHO ANUNCIA ABERTURA DE MAIS DE 90 VAGAS DE EMPREGO ESTA SEGUNDA-FEIRA EM SERGIPE; CONFIRA

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga 93 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira, 16. São diversas oportunidades para diferentes funções da área da construção civil, além de ocupações temporárias devido às festividades de final de ano. Pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho podem procurar o NAT das 7h às 13h para a realização de cadastro para posterior encaminhamento aos empregadores.

O Núcleo fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos a estas vagas precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. As vagas de hoje estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se / @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades

1 vaga para repositor de hortifruti

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS. Vaga temporária para as festas de fim de ano.

2 vagas para repositor de mercadorias

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS. Vaga temporária para as festas de fim de ano.

1 vaga para repositor de perecíveis

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS. Vaga temporária para as festas de fim de ano.

6 vagas para operador de caixa

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS. Vaga temporária para as festas de fim de ano.

1 vaga para auxiliar de açougueiro

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para estagiário de engenharia

Segmento: construção civil

Requisitos: cursando a partir do 6° período de Engenharia civil.

5 vagas para carpinteiro

Segmento: construção civil

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

5 vagas para marceneiro

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

8 vagas para montador de móveis

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

12 vagas para ajudante de mudança

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para instalador

Segmento: decoração/controle de luz solar

Requisitos: experiência com instalações de películas para controle solar, cortinas e persianas.

1 vaga para encarregado

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência comprovada em CTPS com liderança no setor de (restaurantes/bares/cafeteria/gelateria/fast food) e disponibilidade de horário.

2 vagas para auxiliar de produção de sorvete

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: médio completo e experiência na área de confeitaria ou salgadeiro.

3 vagas para atendente

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: ensino médio completo, habilitação b e disponibilidade para trabalhar no turno da noite.

20 vaga para pintor industrial

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

2 vagas para encarregado de obras

Segmento: construção civil

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência na função, habilitação categoria “ab” e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

4 vagas para laminador de fibra de vidro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, conhecimento em técnicas de laminação e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

4 vagas para serralheiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, conhecimento em técnicas de laminação, leitura e interpretação de desenhos técnicos, habilidade com soldagem (mig/tig/elétrica) e manutenção de reparos em estruturas metálicas. disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

6 vagas para ajudante de pintura

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

1 vaga para estofador de móveis

Segmento: locação de móveis

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

5 vagas para auxiliar de deposito

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento e experiência comprovada em CTPS na área de logística, expedição, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria.

2 vagas para montador automotivo

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.