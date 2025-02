Secretaria do Trabalho divulga 20 novas vagas intermediadas pelo NAT

Nesta quarta-feira, 12, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga 20 vagas de emprego para o mercado formal sergipano. São vagas em diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), dentre elas vagas afirmativas para mulheres.

O atendimento ao público acontece das 7h às 13h, na sede da Seteem/NAT, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. PcD deve levar também laudo médico atualizado.

Nova listagem de vagas de trabalho será divulgada na próxima segunda-feira, além disso, todas as vagas são publicadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades

1 vaga para vendedor externo

Segmento: atacadista de frutas e afins

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função, comprovada em CTPS, veículo próprio e habilitação categoria A.

10 vagas para consultor de vendas externas

Requisitos: ensino fundamental completo.

1 vaga para operador de forno

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino fundamental incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino médio incompleto e mínimo de 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para costureira

Segmento: moda praia/fitness

Requisitos: experiência mínima de seis meses com costura de moda praia, fitness, roupas de tecido nas máquinas galoneira, overlok e reta; conhecimento em modelagem e corte, experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de saúde bucal

Segmento: ensino

Requisitos: curso técnico na área e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para gerente administrativo

Segmento: atividades auxiliares dos transportes aéreos

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS em carga aérea ou transportadora; domínio em Excel e habilitação categoria B.

1 vaga para marceneiro

Segmento: construtora

Requisitos: experiência com portas e janelas.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para consultor de vendas

Segmento: comércio varejista

Requisitos: ensino superior completo em Administração, Arquitetura ou Design de interiores e experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.