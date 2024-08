Secretaria do Trabalho divulga 32 novas vagas de empregos em Sergipe

Oportunidades são para ampla concorrência e vagas afirmativas para mulheres

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do seu Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulgou nesta quarta-feira, 7, um total de 32 oportunidades de colocação no mercado formal, com chances disponíveis para ampla concorrência e vagas afirmativas para mulheres.

Há vagas para todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, com ou sem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Seguridade Social (CTPS). Os interessados devem se dirigir à sede da Seteem, onde está o NAT, na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Os trabalhadores devem levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99198-0027.

As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as oportunidades do dia:

1 vaga para estofador

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para assistente contábil

Requisitos: ensino superior completo em Contabilidade, experiência comprovada em CTPS, ter conhecimento em rotinas fiscal e contábil

3 vagas para promotor educacional

Requisitos: experiência na área comercial de vendas (comprovada em CTPS) e ensino superior completo em Administração, RH ou Ciências contábeis

1 vaga para supervisor acadêmico

Requisitos: experiência na área de educação comprovada em CTPS, graduação e pós-graduação em Pedagogia ou Administração e domínio com ferramentas digitais

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para churrasqueiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para sushiman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

15 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para operação com drone

Requisitos: neccessário ensino médio completo, habiitação categoria B e disponibilidade para viagens por período indeterminado

1 vaga para serviços gerais

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para orçamentista

Requisitos: curso técnico em edificações e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para técnica em enfermagem

Requisitos: curso técnico, experiência na função (três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do Bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para auxiliar de produção

Sem requisitos.