Secretaria do Trabalho divulga 42 vagas abertas nesta quarta-feira

Por meio do NAT, a pasta faz a intermediação da mão de obra junto aos empregadores

Quem está em busca de trabalho pode conferir as 42 vagas disponíveis para cadastro de trabalhadores nesta quarta-feira, 4. A intermediação da mão de obra é feita pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e divulgada semanalmente também nas redes sociais, pelos endereços @trabalho.se e @nat_sergipe.

Interessados devem se dirigir à rua Santa Luzia, 680, no bairro São José em Aracaju, e levar os seguintes documentos: RG; CPF; carteira de trabalho física ou digital; comprovante de residência atualizado; currículo e/ou certificados e experiências. No caso de cadastro para vagas afirmativas destinadas a PcDs, também é necessária a apresentação do laudo médico.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas às segundas e quartas-feiras.

Confira as vagas desta quarta-feira, 4:

1 vaga para soldador TIG

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B.

1 vaga para serralheiro II

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B.

1 vaga para vendedor de estruturas metálicas

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B.

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência com negociação, atendimento ao público, pacote office, veículo próprio, habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens intermunicipais.

1 vagas para orçamentista

Requisitos: curso técnico em edificações e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS).

15 vagas para operador comercial

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

2 vagas para líder de atendimento

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para líder de estoque

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para coordenador de loja

Requisitos: ensino superior cursando e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para gerente auxiliar

Requisitos: ensino superior cursando e experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para barman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para ajudante de cozinha

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para consultor de vendas

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para atendente de loja

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para vendedor

Requisitos: ensino médio completo, experiência com vendas externas e internas comprovada em CTPS, habilitação B, conhecimento em Pacote Office, elaboração de propostas comerciais e ter disponibilidade para viagens.

Vagas afirmativas para Mulheres

2 vagas para vendedor externo

Requisitos: ter moto própria e habilitação A.