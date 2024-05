Secretaria do Trabalho divulga mais 39 vagas nesta semana em Sergipe

NAT intermedeia mais 39 vagas nesta semana, com oportunidades para pessoas com ou sem experiência

Toda segunda e quarta-feira o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga as oportunidades de emprego intermediadas junto ao mercado de trabalho. Nesta quarta, são 39 vagas, incluindo uma para estágio e uma exclusiva para mulheres. Além disso, na ampla concorrência há opções para trabalhadores com ou sem experiência prévia.

Quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho, pode buscar o atendimento das 7h às 13h, na sede da Seteem/NAT localizada na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Interessados precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, além de vagas para estágio e afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031.

Veja a lista de vagas disponibilizadas nesta quarta, dia 29:

1 vaga para marceneiro

Requisitos: fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para ajudante de marceneiro

Requisitos: fundamental completo e experiência como ajudante ou marceneiro

1 vaga para vendedor projetista

Requisitos: médio completo e experiência com vendas e projeto de móveis planejados

9 vagas para vendedor externo

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação categoria “A”

10 vagas para representante de desenvolvimento de vendas

Requisitos: médio completo, com ou sem experiência na função

3 vagas para pedreiro

Requisitos: fundamental completo, experiência de 6 meses na função (comprovada em CTPS) e disponibilidade para trabalhar em outras cidades

6 vagas para servente comum

Requisitos: experiência de 6 meses na função e disponibilidade para trabalhar em outras cidades

1 vaga para técnico de informática

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência na função, habilitação categoria “A” e preferencialmente tenha conhecimento em eletrônica

2 vagas para pedreiro

Requisitos: fundamental incompleto e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para auxiliar de mecânico

Requisitos: fundamental completo, experiência de 6 meses na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria “B”, conhecimento básico em elétrica, conhecimento em máquinas de terraplanagem e empilhadeiras e disponibilidade para viagens

1 vaga para mecânico de máquinas, empilhadeiras e terraplanagem

Requisitos: médio completo, conhecimento em word, assimilaridade com liderança, experiência na função comprovada em CTPS, habilitação categoria b e disponibilidade para efetuar viagens

1 vaga para auxiliar de almoxarife

Requisitos: médio completo, conhecimento em pacote office e experiência na função (comprovada).

Vaga de estágio

1 vaga para estágio técnico em segurança do trabalho

Requisitos: cursando técnico em segurança do trabalho a partir do 2° período e conhecimento em pacote office

Vaga afirmativa para mulheres

1 vaga para secretária

Requisitos: médio completo e conhecimento em excel e word.