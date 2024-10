Seteem divulga o Programa Primeiro Emprego no ‘Supervendas Sergipe’

O Programa Primeiro Emprego (PPE), iniciativa do Governo de Sergipe que gera oportunidades para impulsionar a entrada de jovens no mercado de trabalho, será o foco da participação da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) na feira Supervendas Sergipe.

O PPE será apresentado aos empresários dos setores supermercadista, atacadista e varejista durante a feira de negócios, que foi iniciada nesta quarta-feira, 9, e segue até a sexta, 11, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

Durante a abertura do evento, o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, que na ocasião representou o governador Fábio Mitidieri, falou sobre a importância do segmento para a economia sergipana e das ações governamentais que buscam fortalecer o setor. “Temos um governador que tem uma visão diferenciada, que busca estar lado a lado com o empresário, caminhando, construindo, facilitando o processo, tirando as amarras e os entraves que nos afastam do desenvolvimento. E está dando certo. Vamos avançar muito mais, e contamos com a parceria de vocês”, enfatizou.

Realizado pela Associação Sergipana dos Supermercados (Ases), junto ao Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e ao Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), o ‘Supervendas Sergipe’ está em sua oitava edição, após nove anos de interrupção. Considerado a maior feira de negócios do estado, o evento contará, durante os três dias de programação, com mais de 60 expositores do setor supermercadista.

A Seteem ocupa um dos estandes presentes na feira, onde estão disponíveis alguns dos serviços da pasta, especialmente do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), e o Programa Primeiro Emprego. O objetivo é prospectar novas parcerias com a adesão das empresas privadas ao PPE. “Estamos aqui pra conversar com todos esses empresários, neste ambiente que é propício para negócios, e apresentar o Programa Primeiro Emprego para eles”, informou a superintendente do Trabalho da Seteem, Marcela Prudente.

Voltado para supermercadistas, distribuidores, donos de supermercados, bares, lanchonetes e restaurantes, o ‘Supervendas Sergipe’ retorna com o objetivo de impulsionar os empresários da cadeia de consumo. A expectativa dos organizadores é movimentar mais de R$ 100 milhões no evento.

O presidente da Ases, Bruno Ferreira, destacou a parceria com o Governo do Estado, por meio da Seteem. “É uma honra ter a presença da pasta com programa do Primeiro Emprego, que é a oportunidade do jovem. Às vezes, a empresa quer um profissional já com experiência, mas o jovem não tem essa experiência, e a Secretaria do Trabalho, pensando nisso, vem fazendo esse trabalho incrível, dando a oportunidade e profissionalizando o jovem para entrar no mercado de trabalho”, colocou.

