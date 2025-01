SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PAULO MÁRCIO, FALA SOBRE OS DESAFIOS À FRENTE DA PASTA

A Nova Aracaju já começou e os que fazem parte da gestão da prefeita Emília, compartilham o desejo por mudança, por uma cidade mais justa e mais humana para todos.

Para o novo Secretário-chefe da Controladoria Geral do Município (CGM), Paulo Márcio Cruz, é possível fazer uma administração pautada pela ética, pela transparência e pela responsabilidade.

“Os desafios são inúmeros, mas nós temos plena convicção de que seguindo as diretrizes tanto da prefeita, como das leis que regem a administração pública e os princípios constitucionais, é possível sim, fazer uma administração pautada na ética, na transparência, na responsabilidade fiscal e na eficiência. Nós vamos procurar seguir as recomendações da prefeita Emília e do vice-prefeito e secretário de comunicação Ricardo Marques que é zelar por uma gestão transparente, eficiente e que aja com ética no manuseio dos recursos públicos, essa é a principal missão do controle interno”, explica.

O secretário diz também que conta com o apoio dos demais secretários e dirigentes das entidades da administração direta e indireta, e lembra que a governança pública focada nos princípios constitucionais é um dever de toda administração. “O controle interno é o órgão central, mas o dever de agir com ética, com transparência e respeito ao erário é o dever de toda administração”.

“A CGM tem uma finalidade preventiva, detectiva e corretiva, mas tenho certeza, que o perfil desse secretariado, formado por pessoas éticas, idôneas e comprometidas, facilitará bastante o trabalho da CGM, e a prefeitura poderá entregar à população o melhor serviço. Temos o compromisso todo especial não só com os princípios que regem a administração pública, mas um olhar especial para que cada centavo do contribuinte seja devidamente aplicado. Queremos que todos os recursos arrecadados pela prefeitura cheguem à população na sua integralidade”, finaliza.

Sobre a reestruturação da pasta, o secretário destaca que preza por quem trabalha com compromisso e que parte da equipe será mantida. “Um governo novo não é um governo de caça às bruxas, a gente tem compromisso com quem trabalha com eficiência, e um sinal desse compromisso é que vamos aproveitar uma parte da equipe que foi construída com o trabalho de doutor Eliziário, por quem nutrimos um grande respeito, e para que essa eficiência chegue ao nível ideal, vamos trazer mais técnicos para reestruturar o setor”.

Sobre as primeiras ações da gestão, o secretário adianta que a CGM já discute com a prefeita Emília, a realização de uma licitação para a contratação de empresa de auditoria externa. De acordo com o secretário, a necessidade de uma auditoria foi pensada durante o período de transição, a previsão é de que, nos próximos dias, sejam definidas as formas de contratação e demais trâmites do processo.

“Sem nenhuma perseguição, agindo de modo estritamente republicando e impessoal, Emília quer detectar toda e qualquer irregularidade cometidas ao longo das últimas gestões”, diz.

O secretário revela ainda que estão sendo analisadas questões referentes à folha de pagamento e contratos supostamente superfaturados, “para não dizer contratos que estão em desacordo com as normas reitoras da licitação e de outros princípios constitucionais como é o caso, por exemplo, do transporte público, além da questão muito evidente que é a limpeza urbana. A gestão está começando de uma forma muito ágil e comprometida com tudo aquilo que a prefeita falou em campanha”.

