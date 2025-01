SECRETÁRIO DA DEFESA SOCIAL DE ARACAJU DESTACA AÇÕES CONTRA IMPACTOS DAS CHUVAS E SEGURANÇA PÚBLICA

O secretário da Defesa Social e da Cidadania de Aracaju, André David Caldas, foi entrevistado por Priscila Bittencourt, no Bom Dia Sergipe desta segunda-feira,15 de janeiro, na TV Sergipe, e destacou as ações coordenadas por Valéria Bispo, da Defesa Civil, para minimizar os transtornos causados pela chuva forte que começou na última sexta-feira.

André enfatizou a importância do trabalho em conjunto para reduzir os impactos e garantir a segurança da população de forma rápida.

Durante a entrevista, André David também abordou as iniciativas da Guarda Municipal, sob o comando de Ricardo Silva, que têm focado no combate ao tráfico de drogas em praças públicas. “As praças das zonas norte e sul receberão atenção especial durante a gestão da prefeita Emília Corrêa, garantindo que a comunidade possa usufruir desses espaços com tranquilidade”, afirmou.

O secretário destacou ainda os resultados das operações realizadas, como prisões, apreensões de menores e confiscos de drogas. Ele também mencionou o trabalho da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC), liderada por Nelson Felipe. “Nelson iniciou um importante projeto de educação para o trânsito nas escolas, o que é fundamental para a formação de futuros motoristas conscientes”, elogiou.

Outro ponto destacado durante a entrevista foi a atuação de Elaine Oliveira, coordenadora geral do Procon, também integrante da pasta. Segundo o secretário, Elaine tem desempenhado um papel relevante na proteção e orientação dos consumidores aracajuanos.

As ações reafirmam o compromisso da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania em promover mais segurança, organização e colaborar para a construção de uma nova Aracaju.AAN – foto ilustração