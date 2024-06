Secretário da Fazenda debate sobre a Reforma Tributária em assembleia

O secretário da Fazenda de Aracaju, Jeferson Passos, participou, nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14, da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), realizada em Curitiba, no Paraná. A pauta do evento colocou em discussão diversos temas de interesse da gestão fiscal dos municípios, entre eles, a regulamentação da Reforma Tributária, aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional.

Segundo o gestor, que já foi presidente da entidade, a Reforma Tributária precisa de um conjunto de leis complementares, já apresentadas à Casa Legislativa. “Então neste momento nós estamos discutindo propostas de emenda e de melhorias do texto que está em debate no parlamento. Além disso, reforçamos com os deputados a importância de, enquanto gestores municipais, participarmos das audiências públicas que estão ocorrendo para justamente esclarecer o que tem sido proposto”, explicou.

A assembleia também destacou os novos programas para modernização fiscal e melhoria da gestão fiscal dos municípios; desafios de adaptação das administrações tributárias diante dos novos tempos; o uso intensivo da tecnologia, mineração de dados e da inteligência artificial para o atendimento ao contribuinte, e a simplificação dos processos da administração tributária.

“Foi um evento bastante proveitoso, onde seguimos construindo pontes que vão tornar a tributária e a gestão fiscal dos municípios brasileiros muito mais eficiente num futuro próximo”, apostou Jeferson Passos.

