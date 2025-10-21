Secretário Desenvolvimento, Luiz Roberto Dantas, recebe alta média

O Governo de Sergipe divulgou nota informando que o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, recebeu alta hospitalar no início da tarde desta terça-feira (21), após permanecer sob cuidados médicos desde a última quinta-feira, 16, quando foi internado em decorrência de um mal-estar.

De acordo com a equipe médica, o secretário apresenta boa evolução clínica e continuará o acompanhamento de rotina em sua residência, devendo retornar ao trabalho de forma gradual.

O Governo de Sergipe agradece aos sergipanos e sergipanas pelas mensagens de apoio e solidariedade direcionadas ao secretário da Sedurbi, durante o período de internação.