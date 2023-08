Secretário de Saúde de Simão Dias fala sobre PL que instituirá bolsas de pós-graduação

Formado em Odontologia e mestre em Saúde e Ambiente pela Unit, José Renaldo Prata Sobrinho destaca a importância de desenvolver estudos em benefício da saúde pública

Atualmente ocupando a posição de número oito no ranking dos melhores indicadores de Saúde do estado de Sergipe, o município de Simão Dias se prepara para ampliar parcerias com universidades para o desenvolvimento de pesquisas científicas. É o que garante o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito da cidade, José Renaldo Prata Sobrinho. Formado em Odontologia pela Universidade Tiradentes (Unit), onde também se especializou em Implantes e conquistou o título de mestre em Saúde e Ambiente, José Renaldo é um entusiasta da pesquisa em favor de melhorias da saúde pública.

“A gente saiu do número 72 de indicadores de saúde para a oitava melhor saúde de Sergipe, com parceria com a universidade. A gente agora vai encaminhar para a Câmara Municipal de Vereadores, um projeto de lei que institui uma bolsa de mestrado, doutorado e residência do município para que a gente capte esses alunos, e eles façam pesquisas para a gente utilizar esses dados para desenvolver a saúde pública em Simão Dias. A Unit já é uma parceria e vamos, em breve, instituir um termo de cooperação ou pactuação, pois temos a pretensão de formar mais essa parceria”, explica José Renaldo.

Ocupando o primeiro cargo eletivo, ele festeja as melhorias alcançadas na cidade onde nasceu e para onde retornou após conclusão do curso de Odontologia com o intuito de promover o desenvolvimento na cidade.

“Sou de uma família simples que para estudar em Aracaju, um tio que me acolheu, pois não tinha condições de estudar na capital. E foi assim, que fui bolsista de mestrado, especialização, de iniciação científica com três projetos na Unit e até viagem para fora do país, no México, no mestrado sanduíche que ela começava a ofertar aos alunos. Inclusive, fui o primeiro aluno de intercâmbio da Unit e foi uma experiência fantástica. Então, sei da importância da pesquisa e tudo que eu puder fazer para contribuir com o desenvolvimento do município, eu faço”, diz.

Prova mais edificada e consolidada disso é o projeto Walter Passos, que atende gratuitamente a população na área da Odontologia, e que foi criado por José Renaldo logo que concluiu o curso na Unit.

“Quando me formei, criei um projeto com o nome do meu pai, Walter Passos, que hoje atende 1.330 crianças carentes de graça em Simão Dias. Esse projeto , inclusive, atende crianças autistas que não conseguem fazer o tratamento. Quando inaugurei, convidei meus professores, que são uns anjos, pois me deram sempre todo o apoio necessário. E hoje, faço parte do Rotary , então fiz um projeto em que consegui uma verba e investi na reforma do consultório, o qual segue está em pleno funcionamento”, enfatiza.

Asscom Unit