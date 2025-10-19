Secretário Luiz Roberto segue em tratamento no Hospital São Lucas

O secretário de estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, permanece internado em um hospital particular de Aracaju, onde recebe acompanhamento médico, desde a manhã de quinta-feira (16), após ter sentido um mal-estar enquanto despachava na sede da pasta.

Em nota, o Governo explicou que Luiz Roberto apresentou quadro neurológico agudo secundário, com importante queda dos níveis de sódio, potássio e magnésio.

O boletim médico divulgado na tarde deste sábado (18), pela equipe do hospital, detalhou que secretário foi transferido para a Unidade Cardiovascular, onde permanece consciente, orientado, sem déficit neurológico focal , respirando espontaneamente e hemodinamicamente estável.