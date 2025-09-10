SECRETÁRIO REÚNE COM EMBAIXADORA DO BRASIL NA FRANÇA SOBRE REGISTRO FORRÓ COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

O secretário de Cultura do Município de Aracaju (Secult Aju), Paulo Corrêa, esteve na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em Paris, reunido com a embaixadora do Brasil na França, Paula Alves de Souza.

O encontro serviu para discorrem sobre o registro do Forró como Patrimônio da Humanidade, e Paulo Corrêa, além de secretário da Cultura de Aracaju, é membro integrante da comissão que tornou o Forró e suas matrizes foram declarados Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 9 de dezembro de 2021. O reconhecimento ocorreu após um processo iniciado em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste e visa garantir a preservação e a continuidade desta manifestação cultural.

“Estar aqui, na França, participando deste momento tão importante para a cultura do nosso país, é especialmente satisfatório. Como pesquisador da cultura nordestina e incentivador de nossas raizes, esse processo é importantíssimo para o fortalecimento de nossas tradições. Aracaju não poderia ficar de fora de todo esse processo de registro do Forró como Patrimônio da Humanidade pela Unesco”, destacou o secretário de Cultura de Aracaju.

Além da embaixadora, Paulo Corrêa também esteve reunido com Bruno Miranda Zetola, Conselheiro de Cultura, junto a UNESCO, Bruno Miranda Zetola, Conselheiro de Cultura, Pedro Santos, secretário de Cultura da Paraíba, do artista Santanna O Cantador e de Neu Fontes, secretário-adjunto da cultura do Estado de Sergipe.

Foto: Ascom Secult