Século XX vence Concurso de Quadrilhas Arranca Unha 2023. Ganhadores se apresentarão no Arraiá do Povo

Ganhadores do concurso se apresentarão no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, na noite de São João

A grande final do Concurso de Quadrilhas Arranca Unha aconteceu neste sábado, 10, no Centro de Criatividade, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. A quadrilha vencedora foi a Século XX, a mais antiga do estado, que possui mais de cem integrantes e apresentou como tema ‘Cortejo atemporal’. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o tradicional concurso busca valorizar e preservar a tradição da dança junina e faz parte da programação do Encontro Nordestino de Cultura 2023.

Ao todo, oito quadrilhas participaram da final do Arranca Unha e os prêmios foram entregues conforme a classificação: o Troféu João da Cruz e R$ 8 mil foram para a vencedora; e as demais receberam prêmios em dinheiro, seguindo até R$ 1 mil para a oitava colocada. Além disso, as quadrilhas vencedoras terão, ainda, a oportunidade de realizar uma apresentação especial dentro da programação do Arraiá do Povo, no Barracão da Sergipe, na Orla da Atalaia, no dia 24 de junho.

Confira a ordem de classificação do Arranca Unha 2023: 1° lugar – Século XX, com 203,5 pontos ; 2° lugar – Raio da Silibrina, com 199,6 pontos, 1 ; 3° lugar – Balança Mais Não Cai, com 199,1 pontos ; 4° lugar – Xodó da Vila, com 197 pontos; 5° lugar – Rala Rala, com 193,7 pontos; 6° lugar – Unidos em Asa Branca, com 192,9 pontos; 7° lugar – Meu Xodó, com 188 pontos; e a Balanço do Nordeste foi desclassificada por ausência.

Tradição

O concurso é realizado tradicionalmente no bairro Getúlio Vargas, e o Troféu João da Cruz recebeu esse nome em homenagem ao morador da antiga Caixa d’Água do bairro. Na década de 50, o homenageado deu início à mobilização da comunidade para as comemorações do ciclo junino.

O diretor da quadrilha Século XX, Antônio Carlos, conhecido como Chulé, destacou o histórico de sucesso da junina. “Nossa quadrilha tem mais de 60 anos. O Centro de Criatividade é a nossa casa. É um imenso prazer. Tenho muito a agradecer ao Governo de Sergipe e à Funcap por fazer esse concurso. A Século XX tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição e as nossas raízes. Sergipe é rico e quisemos mostrar isso com o tema”.

Público

As quadrilhas encantaram o público com suas coreografias, figurinos e animação. O educador Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, elogiou a riqueza das apresentações. “Estou achando o concurso de quadrilhas maravilhoso. Nunca tinha visto uma quadrilha desse jeito, e fiquei encantado, porque tem toda uma história, um contexto, com personagens como Lampião e Maria Bonita, e com figurinos perfeitos”, frisou.

Já o conferente Ricardo Oliveira, vindo de Salvador (BA), ficou admirado pelos detalhes e sincronia das quadrilhas juninas. “Já moro aqui em Aracaju há seis anos, mas essa foi a primeira vez que vim ao Arraiá Arranca Unha e ao Centro de Criatividade. As quadrilhas sergipanas são perfeitas. O que mais me tocou foi o brilho e a energia contagiante. Também sou quadrilheiro, mas o último ano que participei foi em 2009, em Salvador. Eu amo o São João de Sergipe, aqui é realmente o país do forró”, opinou.

Vindo do interior do estado, o autônomo Jeferson Almeida participou do evento acompanhado de sua filha de quatro anos e do seu sobrinho, da mesma idade. “Vim prestigiar o evento e mostrar aos meus filhos a cultura do nosso Brasil, do nosso Sergipe, que não pode morrer. As quadrilhas relatam essa tradição e falam sobre temas importantes como o racismo, o preconceito… Então, é muito emocionante e está sendo um prazer imenso. Hoje é uma noite brilhante”, enfatizou.

Concurso

O Concurso de Quadrilhas Arranca Unha contou com quatro eliminatórias, realizadas de 3 a 6 de junho, com apresentações de 23 grupos de quadrilheiros de vários municípios sergipanos. A comissão julgadora, formada por cinco jurados, avaliou as juninas com base em nove quesitos: desempenho do marcador; harmonia e animação do grupo; originalidade; elementos da cultura sergipana; qualidade na execução dos ritmos do forró; coreografia; figurinos; entrada e saída das apresentações.

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, ressaltou a simbologia do concurso para a cultura sergipana. “A história do Arranca Unha vem da história do São João, e é uma referência desta comunidade. A presença do público mostra a força dessa tradição. Trazemos algo inovador dentro da política de cultura, já que todos os grupos que se apresentaram receberam um valor de R$ 1 mil, e os oito que estão na final também são premiados financeiramente. Isso é uma forma de nós buscarmos, gradativamente, alternativas para que os recursos cheguem até eles. É necessário que se estabeleça aqui um ponto de funcionamento cultural não somente no mês de junho, mas durante todo o ano”, afirmou.

Ainda segundo Amorosa, novidades estão por vir. “Encerramos hoje o Arranca Unha e amanhã já começa o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, que vai de 11 a 14 de junho, com a grande final no dia 17. Lançaremos também um formulário para o Concurso de Comidas Típicas, com a primeira edição no dia 19; a segunda edição no dia 26, e a final no dia 1° de julho, no Barracão da Sergipe, no Arraiá do Povo. De 20 a 30 teremos também a Gonzagada, no Gonzagão. Seguimos também com o Arraiá do Povo e com o Arraiá Mirim, que está um sucesso de público de meninas e meninos”, acrescentou.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

