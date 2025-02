Sedetec leva inovações e orientações à população da Barra dos Coqueiros

O município de Barra dos Coqueiros, localizado a apenas três quilômetros da capital sergipana, foi sede da 41ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Como em todas as edições anteriores, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e suas vinculadas participaram ativamente, oferecendo à população serviços e orientações voltadas a inovações tecnológicas e geração de oportunidades.

Dentre as ações realizadas, destacaram-se os protótipos de robótica desenvolvidos pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), a análise de solo e água promovida pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e orientações sobre a prospecção de novos negócios, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) e a Sergipe Gás (Sergas), também vinculadas à Sedetec, estiveram presentes.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, pontua que o ‘Sergipe é aqui’ é uma demonstração clara do compromisso do Governo do Estado em levar inovação, conhecimento e serviços essenciais para todas as regiões de Sergipe. “Através do Sistema Sedetec, estamos aproximando a tecnologia e o desenvolvimento econômico das pessoas, trazendo ferramentas que impactam diretamente o dia a dia da população”, completou.

Inovações Tecnológicas

Uma das atrações foi a exposição de protótipos de robótica do SergipeTec, que visa abrir novas possibilidades para o uso da tecnologia em áreas como automação e educação. Além disso, o Parque Tecnológico também levou protótipos de energias renováveis, como sistemas solares e eólicos. Os visitantes tiveram a oportunidade de interagir com os equipamentos.

De acordo com o técnico em Tecnologia da Informação do SergipeTec, Rivaldo Júnior, a impressora 3D é um exemplo do avanço da tecnologia, que permite fazer peças como próteses de braço, coração e pulmão em tamanho real. “A prótese do membro auxiliará quem perdeu ou nasceu sem o braço, para poder ter o movimento de segurar das mãos e dos dedos. Já o coração ou pulmão poderão beneficiar as pessoas que precisam dos órgãos, evitando a necessidade de esperar por um transplante”, informou.

O estudante Marcos Vinícius, de 16 anos, aluno da 2ª série do ensino médio do Centro de Excelência Carlos Firpo, sempre gostou da impressora e das peças em 3D. “Superou minhas expectativas, porque achei que seria mais simples, mas é mais trabalhado do que eu imaginava. Foi a coisa que mais me interessou”, destacou.

Análises de Solo e Água

Além das inovações tecnológicas trazidas pelo SergioeTec, o ITPS realizou análises de solo e água, oferecendo orientações sobre a importância desses estudos para a melhoria da produtividade agrícola e a gestão dos recursos hídricos. Especialistas estiveram presentes para esclarecer dúvidas e mostrar como essas análises podem contribuir para um uso mais eficiente e sustentável dos recursos naturais.

Segundo a assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social da Barra dos Coqueiros, Fernanda Fraga, a análise do solo e da água para o pequeno produtor a um custo reduzido é de grande relevância. “Aproveito para conhecer todos os serviços do Estado, porque dessa forma, a gente multiplica as informações para os usuários dos nossos serviços”, disse.

Texto e foto ASN