Sedetec representa Governo de Sergipe durante Rio Oil & Gas

Focado em acompanhar as discussões nacionais no segmento de petróleo, gás e energias, o Governo de Sergipe marca presença no ROG.e 2024. Anteriormente conhecida como Rio Oil & Gas, a programação se estende até a quinta-feira, 26, e reúne mais de 70 mil visitantes e 550 expositores. Para representar a administração estadual, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) participou de debates e articulou contatos estratégicos ao longo do evento.

A Sedetec foi representada pelo secretário-executivo, Marcelo Menezes. O gestor destaca que ROG.e é o maior encontro nacional do setor, oferecendo oportunidade para trocar informações e conhecimento. “Mantivemos contatos com as equipes da Petrobras e Ministério de Minas e Energia (MME), buscando atualização sobre os projetos do interesse de Sergipe”, destacou.

Publicação

Durante o evento, Marcelo Menezes esteve presente no lançamento do livro ‘Mercado do Gás Natural: Oferta, Competição e Preço no Brasil’, onde assina o capítulo 28 junto ao senador Laércio Oliveira. Intitulado ‘Oferta, Competição e Preço no Mercado de Gás Natural no Brasil – Jornada pela Abertura do Mercado de Gás Natural no Brasil e Consolidação de Sergipe como Hub de Gás da Região Nordeste’, o capítulo em questão integra a Parte VI do livro: ‘Estudo de Caso e Exemplos’.

“O artigo trata do mercado de gás natural no Brasil, contando a experiência que compartilhamos na jornada para aprovação da Nova Lei do Gás, visando promover a abertura e desenvolvimento do mercado”, resumiu Marcelo Menezes.

ROG.e 2024

O ROG.e 2024 é uma realização do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), com 80 patrocinadores e apoiadores. O evento é sediado no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, e se estende por uma área de 60 mil metros quadrados. Além de congresso e exposição, a programação contempla sete eventos paralelos, entre os quais se destacam a Arena de Renováveis e Biocombustíveis, o seminário de Segurança Operacional e Meio Ambiente e o Fórum Onshore.

Foto: Ascom Sedetec