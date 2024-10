SEDUC PRORROGA INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DO CENTRO DE IDIOMAS

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que foi prorrogado até o dia 28 de outubro o prazo de inscrições do edital nº 28/2024/GS/Seduc, que tem como objetivo selecionar, por meio de um Processo seletivo simplificado, profissionais para atuar como professores no Centro Estadual de Idiomas (CEI).

Esse edital torna pública a abertura do processo para a seleção de professores de Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Francesa e Libras; direcionada para professores efetivos do Magistério da Rede Pública Estadual de Sergipe e tem os requisitos especificados na publicação.

O CEI visa internacionalizar a rede estadual de ensino por meio das línguas estrangeiras modernas e da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A atuação dos professores no ensino de línguas é essencial para que os alunos interajam no mundo moderno, favorecendo a internacionalização e a oferta de intercâmbios para os estudantes da rede pública estadual.

O coordenador-geral do Centro Estadual de Idiomas, Waldinei Silva, reforça que nesse momento é importante que os interessados se inscrevam. “Prorrogamos o prazo em uma semana para que os candidatos interessados tenham mais tempo para preparar toda a documentação. É importante que fiquem atentos e não percam o prazo”, destacou.

O edital completo está disponível no site da Seduc, na aba ‘Editais e seleções’, e as inscrições podem ser realizadas a partir do link https://inscricoes.seduc.se.gov.br/ .

Foto: Ascom Seduc