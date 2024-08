Seduc prorroga inscrições para vagas remanescentes no curso de francês

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Centro Estadual de Idiomas, prorroga as inscrições para vagas remanescentes do segundo semestre do curso de Francês. São ofertadas 20 vagas destinadas a alunos da rede pública estadual de ensino, professores e servidores, e as aulas são ministradas pela Aliança Francesa, em Aracaju.

Os interessados deverão fazer a inscrição até sexta-feira, 23, exclusivamente por meio do endereço eletrônico: seades.seduc@seduc.se.gov.br, com os seguintes documentos a serem anexados, para estudante: ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo II do edital), fotocópia do documento de identidade (com foto); Cadastro de Pessoa Física (CPF); e comprovante de matrícula emitido pelo SIGA. Para servidor: ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo III do edital); fotocópia do documento de identidade (com foto); Cadastro de Pessoa Física (CPF); fotocópia do contracheque (apenas o cabeçalho).

De acordo com a técnica da Seduc, Célia Gil, todas as inscrições serão submetidas ao processo seletivo, a ser realizado por meio da análise dos documentos, bem como obedecendo a data de envio das inscrições. “Os candidatos que estiverem com toda a documentação devidamente anexada, conforme o edital, terão sua documentação submetida à análise”, explicou.

As aulas serão ministradas nos formatos presencial e/ou online, e terão início nesta terça-feira, 20. Mais informações poderão ser obtidas por meio do número 79 9974-2855.

Clique aqui para acessar o edital completo.