Sedurbi acompanha obras e serviços em rodovias da Zona de Expansão de Aracaju

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) acompanhou, por meio do secretário da pasta, Luiz Roberto Dantas, as obras da rodovia Inácio Barbosa, na Orla Sul, e da rodovia dos Náufragos, ambas na Zona de Expansão da capital.

Na Inácio Barbosa está sendo executada nova drenagem e, posteriormente, a reestruturação da pista. Já a rodovia dos Náufragos recebe serviços paliativos de pavimentação asfáltica.

A primeira parada do secretário e da diretora de Obras foi na Orla Sul. Na ocasião, foram observados os serviços voltados à concretagem da base estabilizadora, para instalação das células que comporão a rede de drenagem.

No segundo momento, a equipe da Sedurbi monitorou os trabalhos de pavimentação da rodovia dos Náufragos, que já alcança 1,3 km do total dos 5km que serão realizados.

Nas duas situações, Luiz Roberto dialogou com representantes das empresas prestadoras dos serviços e reforçou a importância do cumprimento dos cronogramas.

“O Governo do Estado almeja a celeridade das obras para devolver à população boas e seguras condições de trafegabilidade, além de comodidade”, ressalta o secretário .

De acordo com Luiz Roberto, as obras estão acontecendo conforme programação.

Foto Marcos Rodrigues