Seed realiza treinamento para equipes escolares com foco na matrícula escolar

Buscando aprimorar cada vez mais o processo de matrícula da rede pública estadual, o Núcleo Gestor da Matrícula Online (NUGEM/SEAD/SEED), da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realiza o Treinamento da Matrícula para o 2° semestre do ano letivo de 2025. A formação é realizada em parceria com os setores do Departamento de Educação (DED), o Departamento de Inspeção Escolar (DIES) e a Assistência Técnica e Tecnológica (ASTIN), da Secretaria.

O treinamento iniciou no dia 2 de junho e segue até a próxima segunda-feira, 16, tendo como público-alvo as equipes escolares de todas as 10 diretorias regionais de educação (DRE). “Contamos com a participação ativa dos secretários escolares, cuja atuação é fundamental para o sucesso do processo de matrícula e para o fortalecimento da educação pública de qualidade em nosso estado”, pontua a coordenadora do Núcleo Gestor de Matrículas Online, Jaqueline Andrade.

O objetivo dessa formação é preparar as equipes escolares para lidar de forma eficaz e integrada no processo de matrícula, tanto no aspecto pedagógico quanto no uso do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), sistema essencial para garantir a organização, o acompanhamento e a transparência das informações acadêmicas da rede.

O técnico de suporte da ASTIN, Sávio Gabriel, está responsável pelo treinamento do SIGA. Ele pontua a importância da capacitação em preparar a equipe para as matrículas nesse 2° semestre, garantindo assim um processo mais eficiente e transparente. “Essa formação fortalece o nosso trabalho, pois nos permite atuar com mais segurança, eficiência e com uma melhor comunicação junto às equipes das escolas e demais usuários do sistema”, finaliza.

Além disso, o treinamento busca reforçar a importância da divulgação das oportunidades educacionais junto à comunidade, com destaque para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os Cursos Profissionalizantes Subsequentes, ampliando o acesso à educação e à qualificação profissional para aqueles que buscam retornar à escola ou se inserir no mercado de trabalho.

Foto: Divulgação Seed