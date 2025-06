Seed socializa dados educacionais e amplia combate à evasão escolar

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou uma ampla ação de qualificação da base de dados da Rede Pública Estadual de Ensino. A iniciativa, que começou em 7 de maio, teve como foco a formação das equipes envolvidas com os dados de matrícula e frequência dos estudantes, reunindo representantes do Censo Escolar, Matrícula Online, Busca Ativa Escolar, técnicos das Diretorias Regionais de Educação (DREs) e articuladores da FGV.

Durante o processo, foram discutidas estratégias para aprimorar os fluxos de matrícula, validação e uso dos dados no Censo Escolar, além de reforçar a importância da intersetorialidade no fortalecimento da Busca Ativa Escolar, estratégia essencial no enfrentamento à evasão e exclusão escolar. O objetivo foi promover o alinhamento técnico e metodológico entre os diversos setores, garantindo maior confiabilidade, precisão e integração das informações educacionais.

A diretora do Ceave, Joniely Cruz, destacou que a qualificação dos dados é crucial para a formulação de políticas públicas mais efetivas. “Durante o período da ação, visitamos presencialmente 151 escolas de ensino médio. Averiguamos a situação de estudantes em risco de abandono, considerando o número de faltas e os dias letivos”, afirmou.

As ações incluíram 40 reuniões de formação com técnicos das DREs e articuladores da FGV, mapeamento das escolas, identificação de critérios de prioridade para as visitas e o desenho do fluxo das ações. Segundo o coordenador estadual do Programa de Busca Ativa Escolar, Agno Disevanio, o trabalho permitiu orientar e mobilizar as escolas de forma mais estratégica. “Após as reuniões, investigamos nas escolas e com as famílias os casos de risco de abandono. Como resultado, hoje temos um painel com taxa de abandono de apenas 0,7% no estado”, informou.

Já a coordenadora estadual do Censo Escolar, Jucileide Aragão, ressaltou que a iniciativa aprimora o planejamento das escolas e assegura a fidedignidade dos dados informados. “Essa ação foi essencial para garantir a identificação correta dos alunos no Censo, melhorar os processos internos das equipes e contribuir com um planejamento mais eficaz tanto para as unidades escolares quanto para a própria secretaria”, disse.

A técnica do Seplen da DEA que participou das ações, Erlânia Sampaio, reforçou a importância da formação técnica para quem atua nas escolas. “Aprendemos a extrair melhor as informações dos dados e as interações com as equipes durante as reuniões facilitaram a resolução de diversas dúvidas”.

Foto: Divulgação/ Seed