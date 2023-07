Seel divulga pontos de troca do ingresso para o Jungle Fight

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), informa que os ingressos para o Jungle Fight-Sergipe serão trocados por quilos de alimentos não perecíveis a partir da segunda-feira, 24, na capital, Aracaju, e nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto. O maior evento de MMA da América Latina acontecerá no dia 29 de julho, a partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

Em Aracaju, os ingressos serão trocados por quilos de alimentos não perecíveis (excluindo sal), no Constâncio e no Shopping Jardins, em frente à loja da Adidas, das 10h às 22h. Em Nossa Senhora do Socorro, as entradas serão trocadas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada no Sesi Socorro, das 8h às 17h.

Já no município de Lagarto, a troca será na Academia Costa, na avenida Contorno, bairro Laudelino Freire, em horário comercial. Em Itabaiana, os ingressos serão trocados na loja Eprint Soluções, localizada à rua Manoel Garangau, Centro, seguindo também o horário comercial das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O Jungle Fight em Sergipe terá classificação indicativa de 12 anos e os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A Secretária da Seel, Mariana Dantas, fala sobre a expectativa para a realização do Jungle Fight, que é considerado o maior evento de MMA da América Latina. “Nos dias 28 e 29 de julho estaremos totalmente envolvidos com as Artes Marciais. Sergipe receberá o maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight. Os sergipanos terão a oportunidade de conhecer a modalidade e para quem já conhece será uma oportunidade de assistir aos confrontos de pertinho, aqui no nosso Constâncio Vieira. Já é um dos eventos mais aguardados do ano e uma oportunidade excelente para os nossos atletas. A troca dos ingressos começa na segunda-feira e deve acabar rápido. A nossa expectativa é de lotação máxima no Constâncio Vieira”, afirma a secretária.

Foto: Jungle Fight