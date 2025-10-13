Segunda audiência do caso de violência contra militante ocorre em Aracaju

Está acontecendo no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju nesta segunda-feira (13), uma audiência de instrução do caso do militante do Partido dos Trabalhadores que

foi atropelado e arrastado durante uma carreata ocorrida em outubro de 2024.

O episódio ocorreu quando Charles Belchior participava da carreata do PT e foi arrastado por quase dois quilômetros por um grupo de pessoas contrárias ao partido, resultando em graves ferimentos.

Após a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou quatro pessoas por tentativa de homicídio qualificado. Um dos indiciados era um candidato à vereador na ocasião.

O caso gerou grande repercussão e mobilizou colegas de militância e membros do PT, que acompanham o andamento judicial.

