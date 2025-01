Segunda edição da Vila do Natal foi sucesso entre famílias sergipanas

Com o intuito de fortalecer o turismo e a economia, o Governo de Sergipe tem investido na realização de eventos durante todo o ano, e uma das principais estratégias para atingir esse objetivo é a promoção de vilas temáticas na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e dentre elas, a Vila do Natal Iluminado. Em sua segunda edição, a iniciativa proporcionou, entre os dias 13 de dezembro e 5 de janeiro, uma promoção cultural, religiosa e de lazer para toda a família, contando, inclusive, com a participação de 70 apresentações musicais e 48 espetáculos teatrais, todos artistas sergipanos.

Durante esse período, além da ampla programação de apresentações musicais e teatrais, adultos e crianças puderam se encantar com a Casa do Papai Noel, Igreja, montanha-russa, pista de patinação no gelo, arena gamer, espaço recreativo, personagens temáticos, roda-gigante, espaço multisensorial e praça de alimentação. Uma das grandes novidades desta edição foi o desfile da Parada Natalina, que aconteceu nos dias 15, 22 e 25 de dezembro e levou milhares de pessoas à Orla da Atalaia.

O consultor financeiro Márcio Souza levou a família toda para curtir a última noite da Vila do Natal Iluminado. Ele contou que aproveitou o recesso para viajar e, por isso, ainda não tinha conseguido prestigiar o evento, mas não perdeu a oportunidade de conferir o seu encerramento. Como resultado, ele não poupou elogios à organização. “A gente veio no ano passado também, e estamos retornando hoje. A gente estava viajando de férias e retornou hoje. Aí aproveitamos para conseguir ver. A organização é o que chama a atenção. A gente vê que o policiamento está muito bem-feito, a sensação de segurança é legal. Tem muita gente participando, e está sempre bem tranquilo. A iluminação também é sempre muito bem-feita, chamando a atenção das crianças. Tem um ambiente adequado para a família, com atração para a criança e para adulto também. A família toda se sente aqui à vontade”, destacou.

Quem aproveitou para curtir a Vila do Natal com os amigos foi o professor Álvaro São Matheus, que já criou o costume de frequentar todas as vilas temáticas promovidas pelo Governo do Estado. “Já vim em outras adições, não só para a do Natal, mas também para a Vila da Criança, a Vila da Páscoa, e sempre é uma estrutura grandiosa, bonita. Isso aumenta o turismo, é muito legal. Eu acredito que o diferencial da Vila do Natal este ano foi a questão do lúdico. Está algo mais vivo, mais dinâmico, com os personagens que ficam passeando entre o pessoal. Eu gosto muito do teatro, acho que foi algo ímpar”, descreveu.

A professora Priscila Brandão foi outra que não deixou de conferir o encerramento desta segunda edição do evento que foi o destino da família dela nos últimos finais de semana. “Esta já é a quarta vez que eu venho aqui na vila, tem sido uma rotina dos nossos finais de semana dar uma passada aqui na para que meu filho possa aproveitar um pouco esse momento, e está bem interessante. Tem muitas opções, é um momento que ele pode compartilhar com outras crianças, interagir, tem muitas atividades para eles aqui, e ele está gostando bastante. Eu acho muito interessante a questão daquele ambiente sensorial que tem para as crianças autistas também”, aprovou.

Apesar de ser uma oportunidade de diversão para todos, sem dúvida quem mais aproveita são os pequenos, como Caio, de apenas 11 anos, que não escondeu a animação ao descer da montanha-russa. “Foi muito louco e muito legal”, disse, entusiasmado. A tia dele, Roberta Sales, ressaltou que a Vila do Natal proporciona diversão e segurança na mesma medida. “É um momento maravilhoso, que a gente tem a oportunidade de sair em família, para um lugar com segurança, aberto, para as crianças poderem se divertir”, colocou.

Outra que não perdeu a oportunidade de curtir os brinquedos da Vila do Natal foi a pequena Sofia Fontes, 12. “Hoje foi a terceira vez que eu vim este, vim ano passado também, e melhorou bastante, tem mais atrações e tudo mais, e ainda mais que foi de graça. O que eu mais gostei foi a montanha-russa e a patinação no gelo também”, elogiou a menina.

Emprego e renda

Mais que um momento de lazer, para muitas famílias a Vila do Natal é sinônimo de renda extra, como é o caso do vendedor de churros Davi Prata, que atuou no evento pela segunda vez. “Eu participei no passado também, as vendas foram boas, graças a Deus, e este ano está sendo uma bênção. Estamos conseguindo pagar bastante coisa dentro de casa, e está sendo um auxílio muito grande do governo”, enfatizou.

Além disso, o comerciante chamou a atenção para as melhorias do evento em relação à primeira edição. “Eu acho que melhorou bastante em relação ao ano passado, a infraestrutura, os brinquedos estão muito melhores, e o evento está mais bonito também. O povo fala sobre muito educação, saúde, mas uma frase que eu ouvi diz que a gente não vive só de comida e bebida, a gente também quer arte, e isso aqui proporciona entretenimento, turismo, todo mundo vem para cá”, acrescentou.

Assim como em todo evento promovido pelo Governo do Estado, o artesanato também teve seu espaço garantido na Vila do Natal. O artesão Douglas Moura participou pela primeira vez da Vila do Natal. “Eu percebi, de um tempo para cá, que o governo está investindo bastante em nós, não só no setor artesanato, mas também na cultura em geral. O governo investe bastante nesse setor. Então, só temos que agradecer que agora estamos ganhando notoriedade, visibilidade o ano todo”, declarou o artesão Douglas Moura, do município de Santana do São Francisco, conhecido pelo tradicional artesanato.

Política de desenvolvimento

Na noite de encerramento da segunda edição da Vila do Natal neste domingo, 5, o governador Fábio Mitidieri fez uma avaliação positiva do evento. “Nós estamos vendo aqui hoje uma vila linda, que se encerra, e que já deixa uma saudade, porque trouxe muitos turistas, aumentou a nossa economia. Tivemos várias apresentações culturais também, todos os dias. Isso tudo faz com que Sergipe se torne cada vez mais um destino procurado por turistas e que nosso estado se torne cada vez mais conhecido. E todos os anos a gente vem avançando com inovação. Este ano, a vila cresceu, teve a pista de patinação ampliada, a montanha-russa como novidade, a Arena Gamer, e tudo gratuito”, justificou.

O chefe do Executivo estadual também destacou a importância do evento para a economia e o turismo do estado. Ele enfatizou que iniciativas como essa impulsionam a geração de emprego e renda por meio de grandes eventos. “Eventos como esse contribuem para tornar Aracaju e Sergipe ainda mais atrativos, incentivando a visitação de turistas e moradores locais. Temos implantado uma política de turismo com calendário de eventos e realização permanente de eventos públicos a fim de enriquecer o calendário cultural de Sergipe e fortalecer economia local e a promoção do turismo regional”, ressaltou.

Assim como ele, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, chamou a atenção para os benefícios desse e de outros eventos para a geração de emprego e renda em Sergipe. “Sem dúvida nenhuma, é mais um grande evento que atrai o turista, que reúne a família sergipana e que dá ao empreendedor sergipano a oportunidade de ganhar sua renda extra. Os dados econômicos nacionais já vêm demonstrando a importância de eventos como esse na atração do turista aqui para o nosso estado. São 118 setores da nossa economia que são beneficiados diretamente com uma ação como essa, a exemplo do varejo, do setor de serviço, o artesanato sergipano, a economia solidária, os pequenos empreendedores. Nós temos um calendário de eventos que tem chamado a atenção do turista no Brasil para o estado de Sergipe”, argumenta o gestor.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão, lembrou que a Vila do Natal, assim como os outros eventos promovidos pelo Governo do Estado, foi mais uma oportunidade de visibilidade para os artistas sergipanos. “Este ano foi um sucesso absoluto, e já estamos pensando no que podemos fazer de novidade ano que vem para superar mais uma vez, pois esta edição superou todas as expectativas. A montanha-russa foi um sucesso, a pista de patinação maior, mais bares, mais restaurantes, a iluminação também bem mais bonita, então acho que a grande missão é a gente pensar o que a gente vai poder fazer para melhorar o ano que vem. Tivemos também 70 apresentações musicais e 48 espetáculos teatrais, e todas as pessoas que por aqui passaram puderam conferir de perto o trabalho desses artistas, todos sergipanos”, pontuou.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Thiago Santos