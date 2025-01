2ª edição da Vila do Natal Iluminado encerra neste fim de semana

O Governo do Estado encerra neste fim de semana a segunda edição da Vila do Natal Iluminado, na praça de eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Este ano, o evento, iniciado no dia 13 de dezembro, teve algumas novidades na programação, como as sessões teatrais, a duplicação do espaço da pista de patinação no gelo, a montanha-russa, entre outras atrações inéditas, além de repetir os sucessos de 2023, como a roda-gigante.

Nesta sexta-feira, 3, a programação musical começa às 17h, com a apresentação da cantora Lara Araujo, com Edson Souza (18h30) e Cleber Silva (20h30). Já a primeira sessão de teatro será às 18h30, com o espetáculo ‘Um Natal de Heróis’, com a Defesa Civil, seguido pelo ‘Natal Mágico da Trupe’, 19h30, da Trupe Kadabra, e ‘Magiclown, o palhaço mágico’, da Cia Saurus, às 20h30.

No sábado, 4, o cantor Ednardo abre a programação do dia, às 17h. Às 18h30 tem Patuzinho e, às 20h30, Samela Santos. A programação também tem o grupo de teatro Mamulengo Baile Estrela, que apresenta, às 18h30, a peça ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’ e, em seguida, às 20h30, ‘Canções e Momentos em Cena’, da Cia de dança Loucurarte.

No domingo, 5, último dia de Vila do Natal Iluminado, o cantor Igor Mangueira (às 17h) e o espetáculo ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’, do grupo de teatro A Tua Lona, às 18h30, serão as primeiras atrações da noite. A programação terá ainda apresentações de Daniel Abençoado (18h30) e Kids e Cia (20h30). Encerrando a noite e essa edição do Vila do Natal Iluminado, o espetáculo ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’, do Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela.

A Vila do Natal Iluminado teve início em 2024 no último dia 13 de dezembro e, pelo segundo ano consecutivo, trouxe espaços lúdicos, incentivou o comércio local, atraiu turistas e disponibilizou todas as atrações de forma gratuita para a população.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação a seguir:

Programação Teatro Vila do Natal Iluminado

3/01 (sexta-feira)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

19h30 – “Natal Mágico da Trupe” (Trupe Kadabra)

20h30 – ‘Magiclown, o palhaço mágico’ (Cia Saurus)

4/01 (sábado)

18h30 – ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h30 – ‘Canções e Momentos em Cena’ (Cia de dança Loucurarte)

5/01 (domingo)

18h30 – ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’ (Grupo de Teatro A Tua Lona)

20h30 – ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

Programação Musical Vila do Natal Iluminado

3/01 (sexta-feira)

17h – Lara Araujo

18h30 – Edson Souza

20h30 – Cleber Silva

4/01 (sábado)

17h – Ednardo

18h30 – Patuzinho

20h30 – Samela Santos

5/01 (domingo)

17h – Igor Mangueira

18h30 – Daniel Abençoado

20h30 – Kids e Cia

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

Foto: Erick O’Hara