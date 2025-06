Segunda edição do Circuito Bem-Estar acontece neste sábado, em Aracaju

No próximo sábado, 7 de junho, a Moura Dubeux realiza a segunda edição do Circuito Bem-Estar, uma iniciativa que une incentivo à saúde e responsabilidade social dentro do escopo ESG da companhia. A corrida será realizada a partir das 6h, com largada e chegada no estacionamento do restaurante Conversa Fiada, localizado na icônica Orla de Atalaia, em Aracaju.

Com percursos de 5km e 2,5km, o evento espera reunir cerca de 200 colaboradores da empresa. O Circuito tem como propósito promover práticas que melhorem a qualidade de vida, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal dos participantes, reforçando o compromisso da empresa com a saúde física e mental dos seus times. A iniciativa acontece nos sete estados onde a Moura Dubeux atua.

A inscrição é gratuita, mas os participantes são convidados a doar 1kg de alimento não perecível no momento da retirada da camisa oficial do evento. A ação solidária conta com a assinatura da MD Social, reforçando o papel da empresa no apoio a causas sociais e no engajamento comunitário.

Além de promover hábitos saudáveis, o Circuito Bem-Estar se consolida como uma importante ferramenta de integração entre os colaboradores, impactando positivamente o bem-estar e a produtividade no ambiente corporativo.

