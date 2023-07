Segunda edição do ‘Ipes até Você’ atende aos beneficiários da Emdagro

Esta foi uma segunda-feira diferente para os servidores da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), isto porque eles puderam usufruir dos serviços disponibilizados pelo Programa ‘Ipes até Você’, realizado desde o último mês de maio pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde).

O programa entra na sua segunda edição, neste mês de julho e passa a atender a diferentes órgãos do governo. De acordo com a diretora de Promoção à Saúde, Priscila Kitawara, a segunda edição do ‘Ipes até Você’ foi iniciada pelo atendimento aos servidores da Emdagro. “Vamos levar também a ação para outros órgãos estaduais”, ressaltou.

A diretora destacou a importância de realizar as ações do ‘Ipes até Você’ ao público que não consegue sair do seu trabalho para realizar alguns atendimentos. Segundo ela, levar essas informações e serviços está sendo muito importante e benéfico para os beneficiários da autarquia. “Temos recebido muitos elogios em relação ao Programa ‘Ipes até Você’ e esse feedback é muito importante para nós”, enfatizou.

Priscila Kitawara disse que para cada local visitado existe um estudo prévio das maiores necessidades dos beneficiários. “O Programa ‘Ipes até Você’ procura levar cada vez mais novidades e serviços que atendam e sejam direcionados a esse público”, afirmou.

Ações facilitam a vida do servidor

Para quem trabalha distante da autarquia e durante os dois horários, os serviços do ‘Ipes até Você’ facilitaram bastante. Foi o caso da servidora Ana Lúcia, que é da Divisão de Compra da Emdagro. “Eu não tinha tomado ainda as vacinas da Covid e Influenza, por falta de tempo. Com a vinda dessa ação do Ipesaúde para cá ficou mais fácil tomar as vacinas. Achei ótimo, maravilhoso, muito bom mesmo!”, disse. Além das vacinas, ela também usufruiu dos outros serviços ofertados durante a ação.

Ana Maria Lima do Nascimento, também trabalha na Divisão de Compras e achou ótima a iniciativa do programa. “Facilita muito a nossa vida, porque a gente que trabalha os dois horários e não tem tempo de ir até o Ipesaúde. Às vezes, a gente fica tão enfronhado no trabalho que perde as informações sobre como nos cuidar. Aqui eu fiz as consultas das vacinas e as minhas estão em dia, aferi a pressão e a glicemia”, revelou. A servidora é diabética e hipertensa e na ação pôde verificar que a glicemia estava controlada, mas a pressão estava alta.

A servidora Maria Agda dos Santos disse que a vinda do Ipesaúde até a Emdagro foi muito boa. Na ação, ela conseguiu marcar uma consulta para um angiologista. “Amei a iniciativa porque facilita muito para nós servidores, se fizer sempre é uma beleza”, ressaltou. Além de marcar a consulta, ela também aferiu glicemia, pressão arterial e IMC.

Quem também salientou a importância da iniciativa foi Ivan Alfredo Mota Soares, ele trabalha no Setor de Informática e achou a ação do ‘Ipes até Você’ maravilhosa. “O nosso horário aqui é das 7h às 13h e das 14h30 às 17h e muitas vezes não conseguimos nos deslocar até o Ipesaúde. Essa ação nos ajudou bastante, muitos de nós fomos beneficiados. Realizei a aferição de glicemia, pressão e IMC, além disso, atualizei a vacina Bivalente da Covid”, afirmou.

A engenheira agrônoma, Elizabete Campos, trabalha na Assessoria de Assistência Técnica. Ela disse que esteve no Ipesaúde na sexta-feira para fazer um agendamento e foi muito bem recebida. “A equipe do Ipesaúde é composta por profissionais muito habilitados, é muito importante que a equipe técnica do Instituto esteja preparada, como em qualquer outro plano, porque a gente se sente feliz de ser bem recebida e bem tratada, isso é um diferencial muito importante para o paciente”, pontuou.

Segundo Elizabete, a iniciativa do ‘Ipes até Você’ é muito boa, especialmente porque não é só para fazer adesão, mas sim para ter um atendimento geral dos funcionários do Ipesaúde. “Aqui eu fiz teste glicêmico, aferição de pressão arterial e IMC. Também vou tomar a vacina Influenza”, afirmou.

Agenda

14/07 – Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise)

18/07 – Procuradoria Geral do Estado (PGE)

21/07 – Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc)

25/07 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec)

28/07 – Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc)

Horário: das 8h às 13h.

Fonte e foto Ascom Ipesaúde.