Segunda entrega das doações da II Campanha do Agasalho é realizada

Na manhã deste sábado, dia 12, foi realizada a segunda entrega das doações da II Campanha do Agasalho realizada pelo blog Espaço Militar, através do advogado Márlio Damasceno.

As doações foram entregues ao Centro Espírita Paz e Luz, situado no município de Riachão do Dantas, e serão destinadas às famílias carentes da Serra de Palmares, também do mesmo município, que é considerado o local mais frio do Estado de Sergipe, cujas pessoas necessitam das doações para enfrentarem o inverno.

O magistrado Dr. Manoel Costa Neto, que foi pessoalmente receber as doações, responsável pelo Centro Espírita Paz e Luz, fez questão de agradecer ao blog Espaço Militar pela campanha que está realizando e a todos que fizeram as doações que serão de grande importância para famílias carentes que tanto necessitam de agasalhos, casacos, roupas diversas, cobertores, edredons, lenções e roupas de cama, além de roupas infantis, novas e usadas.

O blog Espaço Militar agradece a todos que confiaram e contribuíram para a II Campanha do Agasalho e no próximo ano, com fé em Deus, realizaremos mais uma campanha dessa.

Matéria do blog Espaço Militar