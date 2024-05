Segunda etapa do Campeonato Sergipano de Karts será no sábado

A segunda etapa do Campeonato Sergipano de Karts acontece neste sábado, 25, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju. Dando sequência a disputa que se iniciou no último final de semana de abril, pilotos de três categorias (F4 Graduados, Super Sênior e Light) se alinharão novamente e disputarão curva a curva em busca da liderança da competição mais relevante da modalidade no estado.

Na etapa inaugural, o sergipano atual campeão e recentemente vencedor do Campeonato do Nordeste de Kart, Guilherme Figueiredo, foi o vencedor e lidera isoladamente a classificação da categoria F4 Graduados. Na disputa da categoria da Light, Marcos Paulo venceu. Entre os Super Seniors, Sandro Ferreira assumiu a rédea da tabela e levantou o troféu na categoria dos mais experientes.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Atalaia e patrocínio da Samam Veículos. A competição é organizada pela Associação Sergipana de Kart e chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A entrada é franca e para acompanhar a classificação completa, o site é o www.kartsergipe.com.br e o Instagram @kartsergipe.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing