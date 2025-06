SEGUNDA NOITE DO ARRAIÁ DO POVO CONTAGIA SERGIPANOS COM FORRÓ E ARROCHA NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

A Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, reuniu muitas famílias e amigos na segunda noite de shows do Arraiá do Povo 2025, que agregou nomes do forró e do arrocha, com um público de cerca de 22 mil pessoas. Neste sábado, 31, o evento realizado pelo Governo do Estado trouxe o público para festejar à beira mar ao som de Danielzinho Jr., Baby Som, Pablo, Walkyria Santos e Forró Prime.

Responsável por abrir a noite de shows, o itabaianense Danielzinho Jr. foi atração do evento pelo segundo ano consecutivo e destacou o repertório especial que preparou para animar os sergipanos e os turistas. “É sempre uma alegria poder participar do Arraiá do Povo, ainda mais por estar em casa. Tocar para o público sergipano é sentir o calor que vem de quem nos assiste, é a empolgação e muita alegria”, expressou ele. O cantor retomou a importância do São João para a cultura nordestina, que tem se fortalecido a cada ano. “O Nordeste oferece o melhor dos festejos juninos e, claro, Sergipe é o País do Forró”, completa.

A noite seguiu com o som da banda cearense Baby Som que cantou clássicos do forró e ajudou o clima da festa a esquecer ainda mais. “Sergipe sempre nos recebe de braços abertos” destaca o vocalista Carlinhos. “É uma honra para o Forrozão Baby Som, mais um ano, fazer parte do maior arraiá à beira-mar do Brasil. Sergipe sempre nos acolhe, sempre nos acolheu. Baby Som tem uma história muito grande com este estado, com Aracaju, com as demais cidades vizinhas. Então, para nós, é um prazer, uma alegria”, completa Letícia, também vocalista da banda.

Sendo a atração mais aguardada da noite, Pablo subiu ao palco trazendo todo o ritmo e o romantismo do arrocha. Neto de sergipanos e ex-morador de Lagarto, o cantor tem uma história antiga com o estado. Ele destacou a felicidade de retornar e fazer parte dessa festa que representa a música popular brasileira. “Sergipe tem um carinho muito grande com o meu trabalho. Desde o início da minha carreira com o Asas Livres, grupo de arrocha, e, hoje, carreira solo, as pessoas continuam abraçando muito o meu trabalho. Então, a recíproca é verdadeira. É uma relação muito gostosa, muito pessoal. Aqui em Sergipe não pode faltar aquela mesclagem de repertório, músicas antigas, músicas mais recentes”, ressalta.

Quem fechou a noite no Palco Rogério foi Walkyria Santos, conhecida pelos anos como vocalista da Banda Magníficos. Os sergipanos aguardaram em peso para reviver os maiores sucessos da banda, cantando letra por letra. A cantora confessou que, assim como o público, acompanhou todos os preparativos e o primeiro dia do evento. “Que delícia é estar com vocês aqui no Arraiá do Povo, o maior arraiá à beira-mar do mundo. Desde ontem que eu estou acompanhando e eu estava doida para chegar aqui e sentir a emoção e o calor de vocês ”, completa.

Público animado

Para aproveitar o melhor de um mês inteiro de festa, Ednelsa Cardoso não esperou junho começar, veio aproveitar em família com segurança e tranquilidade. “Já vim em outras edições e gostei muito, pois está sendo muito bem policiado. Então, as famílias podem trazer as crianças para brincar e curtir”, conta a sergipana que trouxe a neta para festejar.

A aracajuana Kathleen Swellen veio em grupo curtir o cantor Pablo e, além de toda expectativa para o show, gostou das mudanças que observou na organização do Arraiá. “Está muito mais espaçoso, um ambiente gostoso de se curtir. Eu só vim ver Pablo, aproveitar e curtir bastante. Vim ouvir as antigas que são as melhores”, conta.

