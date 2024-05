Segunda noite do Festival 35 será aberta por The Baggios e Sandyalê

Nesta sexta (10), The Baggios, Sandyalê, Toni Garrido, Mestrinho e Descidão dos Quilombolas são as atrações do Festival 35

O RioMar Aracaju, um dos mais emblemáticos centros de compras e entretenimento da capital sergipana, está promovendo uma grande festa para celebrar 35 anos de história com a capital. O evento que reúne nomes da música nacional e local, além de manifestações culturais, teve início na última quinta-feira e segue até o sábado, com atrações voltadas ao público infantil.

Hoje, dia 10 de maio, o palco do Festival 35 será tomado pela energia contagiante dos artistas locais, que darão o pontapé inicial na festa. Entre os destaques dessa primeira parte da noite, o show The Baggios convida Sandyalê, promete performances arrebatadoras e músicas que encantarão o público presente.

A programação do Festival 35 do RioMar Aracaju ganhará ainda mais brilho com a presença de um grande nome da música brasileira. À medida que a noite avança, os holofotes estarão voltados para a apresentação de Toni Garrido, conhecido por sua voz cativante, seguido por Mestrinho, talentoso músico sergipano que também irá encantar o público com sua performance.

Além das apresentações musicais, o Festival 35 reserva espaço para as manifestações culturais, com a apresentação do “Descidão dos Quilombolas”, projeto afrocultural que desenvolve projetos voltados à formação de crianças e adolescentes da comunidade negra moradora nos arredores da rua Geruzinho.

Toda a programação acontece na área externa do RioMar Aracaju, cercada por uma megaestrutura com praça de alimentação, banheiros climatizados, posto médico, ponto de hidratação gratuito, área exclusiva para PcD e empréstimo de abafadores de ruído. Os portões serão abertos às 18h e o acesso é mediante a apresentação de ingressos.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações para todos os gostos, o Festival 35 do RioMar Aracaju promete ser um evento inesquecível, reunindo música, cultura e celebração em um só lugar.

Foto. Marcelinho Hora

