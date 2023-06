Segunda tem Plenária Estadual do PPA Participativo no SEEB/SE

Ainda nesta semana, na quinta-feira, dia 22 de junho, acontecerá a ‘Grande Plenária Estadual do Plano Plurianual do Governo Lula, às 09hs, no Teatro Tobias Barreto’

O movimento sindical, trabalhadores, os movimentos sociais estão convidados a participar da Plenária de Mobilização Popular do PPP Participativo 2023, promovida pela Frente Popular por Direitos e Democracia, na próxima segunda-feira, dia 19 de junho, às 9hs da manhã, no Auditório do Sindicato dos Bancários, no Centro de Aracaju.

A Plenária desta segunda-feira é uma preparatória para a Plenária Estadual do Plano Plurianual do Governo Lula. Quem ainda tiver dúvidas sobre o PPA Participativo, se ainda não sabe como participar, tem proposta ou quer expor sua opinião, esta é a última oportunidade.

Até lá, as pessoas e coletivos devem se cadastrar no gov.br e participar virtualmente do processo. Cada pessoa cadastrada pode votar virtualmente em três propostas do governo Lula, são 88 no total e destas, 28 prioritárias. Diversos coletivos, entidades e movimentos sociais e populares estão legitimamente com orientações nacionais e/ou estaduais sobre quais são suas propostas prioritárias.

Ao entrar na plataforma virtual, cada pessoa pode escolher três das 88 propostas do governo Lula e pode escolher outras três propostas das centenas feitas pela população brasileira. E cada pessoa cadastrada pode (além de votar em seis propostas), escrever e cadastrar suas propostas individuais e/ou coletivas, que podem ser votadas por qualquer pessoa no Brasil.

Em Sergipe, a Frente Popular por Direitos e Democracia está reunindo e unificando demandas e propostas urgentes para o povo. Portanto todos os interessados e interessadas podem levar suas propostas para a plenária preparatória desta segunda-feira.

Ainda nesta semana, na quinta-feira, dia 22 de junho, acontecerá a ‘Grande Plenária Estadual do Plano Plurianual do Governo Lula, às 09hs, no Teatro Tobias Barreto’.

Por Iracema Corso