Segunda tem virada de lote do COMPOL: maior evento de Comunicação Política

Os profissionais de comunicação, pré-candidatos e interessados têm até segunda (dia 03) para adquirir o ingresso do Congresso de Comunicação Política e Institucional de Sergipe (COMPOL Sergipe) com desconto. O evento terá início às 8h do dia 15 de Junho, no Real Praia Hotel, na Avenida Santos Dumont (Orla de Atalaia), 1269.

O COMPOL é o maior evento de comunicação e marketing político do país, tem sido realizado com sucesso nas capitais brasileiras e será a primeira vez que acontece em Aracaju. Os mentores compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre as ferramentas e instrumentos que serão essenciais nas eleições municipais deste ano. Os profissionais ainda discutirão cases e campanhas já executadas em Sergipe, em outros estados da federação, nacionalmente e até em eleições da América do Sul.

Na edição sergipana, estão confirmados nomes como os de Juarez Guedes, Rayane Moreira, Nerea Garcia, Marcello Natale, Cícero Mendes, Nani Blanco, Cleon Nascimento, Katia Santana, Marcolino Joe, Alexandre Wendel e Márcio Conrado. Além dos painéis: o ‘Papel do Comunicador na Cobertura Eleitoral’ com os radialistas Narcizo Machado e Luiz Carlos, e intermédio do advogado Cícero Dantas; e do ‘Sucesso de Conteúdos Orgânicos’ com o prefeito Juca de Bala e o publicitário Irlan Paccioli, e intermediação de Cícero Mendes.

O evento é destinado a jornalistas que cobrem política, assessores de imprensa de agentes políticos, jornalistas, profissionais do marketing político e comunicadores em geral, além de políticos e aspirantes à vida pública. A franquia Compol é fruto de uma parceria entre a Marketing Baseado em números, Fepese, PostPúblico e NinaLab. Em Sergipe, a realização terá o suporte da Agência EmPauta e dos jornalistas Daniel Rezende e Henrique Matos e o publicitário Pedro Kelman.

As vendas já estão abertas no site – https://www.blueticket.com.br/evento/35133

O quê: COMPOL Sergipe.

Quando: 15 de Junho de 2024.

Onde: Real Praia Hotel – Avenida Santos Dumont (Orla de Atalaia), 1269.

Fonte Coordenação COMPOL