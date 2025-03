2º dia de comemorações pelos 170 anos de Aracaju agita o Bairro Industrial

As celebrações pelos 170 anos de Aracaju seguiram neste domingo,9, com o Circuito Cultura Urbana, que levou muito hip hop e rap à Orlinha do Bairro Industrial. A população marcou presença e curtiu ao som das atrações Nação Hip Hop, Arauto e Negra Li, que animaram o público com músicas que destacam a o cenário urbano.

A festa começou no fim da tarde e reuniu amantes da cultura urbana à beira-rio. O grupo sergipano Nação Hip Hop abriu os trabalhos com rimas que destacam a realidade periférica e a valorização da identidade local. Em seguida, o grupo Arauto trouxe sua música afiada, interagindo com o público e arrancando aplausos. Encerrando a noite, a cantora Negra Li subiu ao palco com um show que mesclou sucessos de sua carreira com novas canções, fazendo a plateia cantar junto.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância de promover eventos que valorizem a diversidade cultural e alcancem diferentes públicos. “Nossa gestão tem o compromisso de levar cultura para todos os cantos da cidade, descentralizando as festividades e garantindo espaço para diferentes expressões artísticas. Hoje, tivemos um grande exemplo disso, com um evento que celebra a cultura urbana e fortalece a identidade da nossa gente”, afirmou.

O secretário de Comunicação e vice-prefeito, Ricardo Marques, também enfatizou o caráter inclusivo das comemorações. “A prefeitura, por meio da prefeita Emília Corrêa, está trazendo Aracaju para os aracajuanos nessa celebração dos 170 anos. Temos eventos espalhados por todos os bairros, contemplando diferentes manifestações culturais, do hip hop às tradições religiosas. Hoje, estamos na Zona Norte, celebrando a cultura urbana e reforçando nossa identidade como cidade”, destacou.

Para o cantor HotBlack, da Nação Hip Hop Sergipe, a presença do rap nas comemorações é um reconhecimento importante. “É essencial que a cultura hip hop esteja nesses espaços, fortalecendo a periferia e ampliando vozes. Essa música tem muito a contribuir para o desenvolvimento da cidade”, declarou.

Além das atrações musicais, a programação esportiva incluiu um passeio ciclístico promovido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Os ciclistas partiram da Colina de Santo Antônio às 8h, seguindo até o Parque da Sementeira. Outras atividades, como corridas de barco e provas de atletismo, também integraram as celebrações.

Foto Karla Tavares / SECOM PMA