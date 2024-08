Segundo dia de Festival das Juventudes é marcado por apresentações culturais

Evento promovido pelo Governo de Sergipe teve como objetivo incentivar a participação da juventude

O segundo e último dia de Festival das Juventudes, realizado nesta quarta-feira, 21, no Aracaju Parque Shopping, foi marcado por apresentações de jovens artistas e pela realização de oficinas que exploraram o universo do empreendedorismo. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Especial da Juventude (SuperJuv), teve como objetivo incentivar a participação da juventude na construção de políticas públicas.

Em sua segunda edição, o festival contou com a presença de estudantes de colégios da rede pública de ensino, expositores, artistas, palestrantes, autoridades e moradores da região. Durante toda a tarde, a juventude participou de palestras sobre empreendedorismo, de oficinas voltadas para redes sociais e edição de vídeos, além de apresentações culturais realizadas pelos estudantes que também participaram do evento.

Cultura

Uma das apresentações culturais realizadas no palco principal do Festival foi a do grupo de dança Joaquim Dance, com alunos do Centro de Excelência Joaquim Vieira Sobral. De acordo com eles, a performance teve como principal objetivo transmitir, por meio da dança, as raízes afro-brasileiras e conscientizar os jovens sobre os preconceitos contra religiões de matrizes africanas.

“A nossa dança gera uma associação do passado com o presente, em que nossos antepassados sofriam com a escravidão e a intolerância religiosa. Trazer nossa apresentação para o festival é uma grande virada de chave, pois sentimos que outros jovens poderão criar consciência por meio da performance e compreender melhor o assunto”, destacaram João Pedro e Ronaldo Almeida, membros do grupo.

Outra performance que também se destacou no festival foi a dos estudantes do Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, que teve como tema principal a luta contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Para os integrantes do grupo, Jhon Anthony e Gabriel Euripedes, participar da abertura do segundo dia do festival foi bastante gratificante, pois eles puderam, por meio da dança, transmitir a busca pelo respeito às religiões como o candomblé e a umbanda.

Empreendedorismo

Neste segundo dia de encontro, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, esteve presente para conversar com os jovens e apresentar programas do Governo de Sergipe voltados à inserção da juventude no mercado de trabalho, como o Primeiro Emprego. “Um Festival desse porte é bastante importante para criar uma boa relação com os jovens do nosso estado. O Governo de Sergipe, juntamente com a Secretaria de Estado do Trabalho, desenvolveu o programa Primeiro Emprego, pensando na capacitação, contratação e inserção da nossa juventude no mercado de trabalho. Dialogar com eles sobre os programas foi um momento muito importante”, frisou.

A estudante Stephanie Evelyn também participou das atividades do segundo dia do Festival e pôde aprender, na prática, a editar vídeos com a oficina de redes sociais. “Gostamos muito de passar a tarde aqui. Conseguimos assistir à apresentação de dança de rua e participar da oficina de redes sociais, onde, com outros grupos, aprendemos algumas dinâmicas de vídeo”, disse.

SuperJuv

Ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a Superintendência Especial da Juventude é o departamento responsável por pensar e desenvolver pautas e políticas públicas voltadas para os jovens sergipanos. Por meio dela, a juventude tem acesso a programas federais e projetos, como o ID Jovem e o Estatuto da Juventude. A primeira edição do Festival das Juventudes aconteceu no ano passado, também em agosto, Mês da Juventude.

Para a superintendente da SuperJuv, Anne Liviane, a realização dos dois dias da edição deste ano foi um sucesso. “Estou muito realizada por estar à frente do festival, e gostaria de agradecer a toda a equipe da SuperJuv, ao nosso secretário Jorginho Araujo, e, principalmente, ao nosso governador Fábio Mitidieri, por acreditar e confiar no poder da juventude sergipana como agente de transformação”, destacou.

Foto: Igor Matias