Segundo dia do Simula Enem mobilizará cerca de 14 mil estudantes da rede estadual

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 3 e 10 de novembro, estudantes da rede estadual de ensino e do Programa Pré-Universitário (Preuni) intensificam os estudos para a prova. Como parte da preparação, será realizado neste sábado, 21, o segundo dia do Simula Enem, um simulado presencial preparado para que os candidatos testem as habilidades para realizar o sonho de alcançar o ensino superior. Ao todo, 14 mil estudantes estão inscritos, distribuídos em 203 locais de prova em 73 municípios sergipanos.

O Simula Enem reproduz a logística e o nível de dificuldade adotados no exame, o que proporciona uma experiência completa aos participantes. Os portões serão abertos às 7 horas, com fechamento às 7h30, e as provas se estenderão até as 13 horas. Para garantir a participação, os alunos devem levar documento de identificação com foto, caneta esferográfica preta, água e alimentos.

A coordenadora do Programa Pré-Universitário, Gisele Pádua, reforça a importância dessa oportunidade para os estudantes. “O Simula Enem é uma chance para os alunos testarem os conhecimentos adquiridos ao longo do ano. As correções seguem os mesmos critérios da prova oficial, o que dá uma noção precisa de como seria o desempenho no Enem. Todo o material foi preparado pelos nossos professores articuladores e as questões são inéditas”, explicou.

Além do aspecto acadêmico, o simulado também ajuda os alunos a desenvolver habilidades importantes como concentração, foco e resistência, como destaca a diretora do Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, Maria Janaína Marques. “Quanto maior a familiaridade com o formato da prova, melhor o desempenho. Por isso, incentivamos nossos alunos a participarem do Simula Enem”, afirmou a diretora.

A estudante Ruanny Cristhiny, participante do simulado, conta que a experiência foi fundamental para controlar a ansiedade. “No início, estava com muito medo de não conseguir por conta do nervosismo, mas depois do primeiro dia percebi que a prova não é motivo para desespero. O Simula Enem me ajudou a me acalmar e me organizar melhor para o Enem”, revelou.

